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二水國際跑水節加草地音樂會將登場 邀國內外網紅宣傳

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
「二水國際跑水節」今年也請到當紅網紅邱振哲等人高歌宣傳。記者林宛諭／攝影
「二水國際跑水節」今年也請到當紅網紅邱振哲等人高歌宣傳。記者林宛諭／攝影

全國獨一無二也是彰化縣最盛大民俗文化慶典活動「二水國際跑水節」將於10月31日至11月1日在二水鄉熱鬧登場，彰化縣長王惠美說，今年特別規劃「鐵支路、鐵馬、鐵腿輕旅行」元素，由CK－124蒸汽老火車頭為活動拉開序幕，也是唯一馬拉松結合跑水的活動，還有草地音樂會，要讓大家從早HIGH到晚。

彰化縣政府結合交通部觀光局、二水鄉公所、彰化農田水利會及台鐵局等共同策劃的「二水國際跑水節」今天在二水鄉林先生廟舉辦宣傳暖身活動，彰化縣長王惠美、二水鄉長蘇界欽、參山國家風景區管理處長柯建興等人與會。

王惠美說，今年跑水節多了很多活動「來跑水遇水會發發發」，也把當地農特產胭脂茄、白玉苦瓜等融入三鐵輕旅行提供的古早味農村美食，今年還請到網紅行銷跑水節，並有歌手會在草地音樂會演唱。

二水國際跑水節開幕活動將於10月31日上午在二水鄉林先生廟舉行祈福開幕式、圳頭祭、神轎跑水等活動，在圳頭祭祀擺設各鄉鎮的物產，象徵飲水思源的涵義，彰化女婿外國網紅小貝也參與跑水活動，增加國際文化交流，而當天上午1936年出廠的CK－124蒸汽老火車頭也將載著遊客從彰化市來到二水，讓民眾彷彿穿越時光隧道重回蒸汽時代。

蘇界欽說，今年是首次辦草地音樂會，還有融入在地傳統特色的DIY體驗「跑水夢想市集，今年更推出「消費券壹佰變貳佰」，民眾支付100元以換取200元消費券，可於主、副會場市集消費，刺激市場活絡，帶動旅遊經濟。

活動重頭戲在水心之初大草原舉辦「萬聖派對」、「草地音樂會」及「向志工致敬歌唱晚會」，從10月31日下午2時30分一路HIGH到晚上9時，特別邀請當紅網紅邱振哲、網路點閱率破億歌手白安、超級實力派孫盛希及晚會歌手友衛冕20關百萬歌后曹雅雯、選秀節目冠軍得主張芸京及星光幫歌手盧學叡等輪番上陣，要讓二水鄉變成不夜城。

二天活動周邊還有「親子遊憩區」有大型的氣墊水道、「三輪車特色市集」、「鐵支路迎賓嘉年華」、「足踏黑泥力拔山河」、「跑水創意-水圳濕背秀」等。

民眾前往二水，參加跑水節搭火車可在二水車站下車，10月31及11月1日有接駁車，從上午8時至下午4時，約20分鐘一班；另搭乘台鐵集集線者，可在源泉車站下車，步行前往會場只要5分鐘。可上彰化縣文化局或活動官網查詢相關資訊：https://enixyoung.wixsite.com/2020water。

彰化縣最盛大民俗文化慶典活動「二水國際跑水節」將於10月31日至11月1日在二水鄉熱鬧登場，今天彰化縣長王惠美、二水鄉長蘇界欽等人與網紅一起行銷活動。記者林宛諭／攝影
彰化縣最盛大民俗文化慶典活動「二水國際跑水節」將於10月31日至11月1日在二水鄉熱鬧登場，今天彰化縣長王惠美、二水鄉長蘇界欽等人與網紅一起行銷活動。記者林宛諭／攝影
彰化縣最盛大民俗文化慶典活動「二水國際跑水節」將於10月31日至11月1日在二水鄉熱鬧登場，今天彰化縣長王惠美、二水鄉長蘇界欽等人與網紅一起行銷活動。記者林宛諭／攝影
彰化縣最盛大民俗文化慶典活動「二水國際跑水節」將於10月31日至11月1日在二水鄉熱鬧登場，今天彰化縣長王惠美、二水鄉長蘇界欽等人與網紅一起行銷活動。記者林宛諭／攝影
「二水國際跑水節」還請到外國網紅穿著跑水裝宣傳，增加國際曝光度。記者林宛諭／攝影
「二水國際跑水節」還請到外國網紅穿著跑水裝宣傳，增加國際曝光度。記者林宛諭／攝影

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