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原民狩獵行不行？南投原民局舉辦傳統與法令論壇
過去曾有布農族人因為老母親吃不慣一般家禽畜的肉，而持「撿來的獵槍」在非傳統祭儀期間，獵殺了保育類的台灣長鬃山羊與山羌給母親吃，遭檢警依槍炮彈藥刀械許可及管理辦法及野生動物保育法，判刑併科罰金；讓南投縣原民局針對公共議題的探討，解決當前族人狩獵時面臨的法令衝擊及未來走向。
原民局長史強表示，狩獵是原住民既有存在文化的生存技能與生活方式，以前原民住有二分之一的男人，都要經過狩獵儀式才能進入成人階段，並學習狩獵技巧、生態、環境等知識，因此配合原住民族部落大學，在南投水里鄉玉山國家公園管理處開設5場次，探討原住民族永續發展系列論壇，探討未來如何因應傳統的狩獵制度。
玉管處秘書全鴻德說，狩獵代表原住民族群的文化，雖然有許多的祭儀、早期傳統規範，但實際運用上卻無法與目前的政策、法律連結，使原住民社會與國家制度取得平衡，因此希望透過議題的討論，讓外界瞭解族人的想法，肯定狩獵文化的價值。
會中，主辦單位邀請獵人協會、專家、律師、獵人等專家學者，，講授「原住民族傳統狩獵文化與現代法制」、「狩獵爭議案例法律解析」、「狩獵常見案例與法律解析」等內容，布農族、賽德克族獵人也進行實務經驗分享，讓原住民的傳統能深入部落，認識真正的狩獵文化；另外，獵槍的安全疑慮問題，也能藉由修法合法、客制化，符合現代化科技發展。
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