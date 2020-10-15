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居民怒了！彰化縣漢寶文昌路修復不到一年照挖不誤

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉文昌路去年10月底完工通車，今年中秋連假開挖。圖／漢寶村長鄭鵬豐提供
彰化縣芳苑鄉文昌路去年10月底完工通車，今年中秋連假開挖。圖／漢寶村長鄭鵬豐提供

說好的新路兩年不開挖呢？彰化縣芳苑鄉文昌路去年10月31日整修完工通車，中秋連假前卻開挖，被村長鄭鵬豐和當地居民擋下，連假後又挖，雖然包商保證修復如新路，今天居民群集抗議，質疑道路整修完工後的兩年內不得再挖路，包商和工程單位台電公司是否涉及違反規定。

漢寶村長鄭鵬豐表示，文昌路破破爛爛30年，地方沒經費可修復，縣長王惠美去年有一次經過，驚訝道路「爛成這樣」，後來撥經費363萬4000元整修，去年10月31日完工，縣政府公告今年到2022年元月7日都禁挖，國慶連假前卻有包商施工開挖。

居民群情激憤，今天在施工地點集合，包商不敢施工。居民指出，文昌路是漢寶國小學童上下學必經要道，也是員林客運、漢寶村民通往台十七線的道路，本來坑洞破損，學童不好走，不少居民騎機車經過常滑倒受傷，縣長王惠美去年補助經費刨除重連，工程品質非常好，居民相當高興，怎會不到一年就開挖。

包商已向村長鄭鵬豐及村民承諾，施工完畢將假修復，不重新鋪路。村民擔憂道路挖東側，只鋪一半道路，可能影響道路整體品質，希望路權單位鄉公所能出面處理。

鄉公所表示，道路完工後的兩年不能開挖是原則，若涉及公共需要，像這次申請開挖文昌路的單位是台電，郷公所會看情形准予開挖，施工單位繳交道路修復費用，日後鄉公所會修復道路。

彰化縣芳苑鄉漢寶村民今天到文昌路，抗議工程單位挖路。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉漢寶村民今天到文昌路，抗議工程單位挖路。記者簡慧珍／攝影

修復 連假 台電

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