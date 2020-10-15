遠離道路恐怖殺手！ 大車開進台中太平體驗死亡彎月

交通部公路總局台中區監理所交通安全宣導列車今天開到台中市太平區蕃仔路朝天宮，與台中市警察局、交通局、第二區養護工程處、高速公路局中區養護工程分局等單位合作，出動警備大客車，透過實車及現場帆布鋪設配置，讓社區高齡者體驗「道路恐怖殺手」，也就是大型車內輪差「死亡彎月」與視野死角，很多阿公、阿媽坐上大客車駕駛座，現場體驗「大車旁邊的人咧？真正攏看嘸！最危險的！」

台中區監理所長魏武盛說，路口因為有各方向的車輛、行人，交通相對複雜又有視野死角與內輪差是屬於行車事故發生率較高的地點，無論是高齡者、機車駕駛人或是行人，對於交通環境中的各種危險因子，都應該有避免碰撞的防禦概念，今天活動特別把交通安全宣導往上延伸到高齡者，並與高齡者駕照制度宣導配合，提醒民眾重視高齡長者行的安全。

魏武盛說，內輪差是車輛轉彎時的前內輪轉彎半徑與後內輪轉彎半徑的差距，也就是車輛轉彎時，前、後車輪的運動軌跡不重合，大型車的車身愈長，內輪差範圍愈大，易讓一旁的行人誤判而置身險境。

另外，大型車駕駛的左、右、前、後因車柱阻擋視線，這4個方向會有「視覺死角」，且「視覺死角」範圍也會跟著車體大而拉大範圍，讓人無法察覺車旁的人車，易發生意外。