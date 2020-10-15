快訊

鎮壓的最後邊緣！泰國強令「曼谷緊急狀態」 學運領袖大抓捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠離道路恐怖殺手！ 大車開進台中太平體驗死亡彎月

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中區監理所交通安全宣導列車今天開到台中市太平區蕃仔路朝天宮，讓阿公、阿媽們體驗大型車內輪差「死亡彎月」與視野死角等。圖／台中區監理所提供
台中區監理所交通安全宣導列車今天開到台中市太平區蕃仔路朝天宮，讓阿公、阿媽們體驗大型車內輪差「死亡彎月」與視野死角等。圖／台中區監理所提供

交通部公路總局台中區監理所交通安全宣導列車今天開到台中市太平區蕃仔路朝天宮，與台中市警察局、交通局、第二區養護工程處、高速公路局中區養護工程分局等單位合作，出動警備大客車，透過實車及現場帆布鋪設配置，讓社區高齡者體驗「道路恐怖殺手」，也就是大型車內輪差「死亡彎月」與視野死角，很多阿公、阿媽坐上大客車駕駛座，現場體驗「大車旁邊的人咧？真正攏看嘸！最危險的！」

台中區監理所長魏武盛說，路口因為有各方向的車輛、行人，交通相對複雜又有視野死角與內輪差是屬於行車事故發生率較高的地點，無論是高齡者、機車駕駛人或是行人，對於交通環境中的各種危險因子，都應該有避免碰撞的防禦概念，今天活動特別把交通安全宣導往上延伸到高齡者，並與高齡者駕照制度宣導配合，提醒民眾重視高齡長者行的安全。

魏武盛說，內輪差是車輛轉彎時的前內輪轉彎半徑與後內輪轉彎半徑的差距，也就是車輛轉彎時，前、後車輪的運動軌跡不重合，大型車的車身愈長，內輪差範圍愈大，易讓一旁的行人誤判而置身險境。

另外，大型車駕駛的左、右、前、後因車柱阻擋視線，這4個方向會有「視覺死角」，且「視覺死角」範圍也會跟著車體大而拉大範圍，讓人無法察覺車旁的人車，易發生意外。

魏武盛指出，近來由於大型車內輪差及視野死角肇因事故頻傳，台中區監理所已舉辦32場大型車內輪差與視野死角體驗活動，讓民眾坐在大型車駕駛座，體驗大車司機面臨視野死角，現場在地面鋪設帆布及氣球示意，凸顯大型車轉彎時內輪差的區域範圍，加深宣導印象，遠離大型車以趨吉避凶。

台中區監理所交通安全宣導列車今天開到台中市太平區蕃仔路朝天宮，讓阿公、阿媽們體驗大型車內輪差「死亡彎月」與視野死角等。圖／台中區監理所提供
台中區監理所交通安全宣導列車今天開到台中市太平區蕃仔路朝天宮，讓阿公、阿媽們體驗大型車內輪差「死亡彎月」與視野死角等。圖／台中區監理所提供
台中區監理所交通安全宣導列車今天開到台中市太平區蕃仔路朝天宮，讓阿公、阿媽們體驗大型車內輪差「死亡彎月」與視野死角等。圖／台中區監理所提供
台中區監理所交通安全宣導列車今天開到台中市太平區蕃仔路朝天宮，讓阿公、阿媽們體驗大型車內輪差「死亡彎月」與視野死角等。圖／台中區監理所提供

事故 台中市 駕照

延伸閱讀

中彰投車主注意！34萬車主未繳汽燃費期限到10月底

影／大學生易出車禍？ 台中警官新解主因「三新二意」

不到300天奪46命 南投縣車禍最大凶手是它們

中彰投車主注意！台中區監理所：雙十連假停驗汽車

相關新聞

原民狩獵行不行？南投原民局舉辦傳統與法令論壇

過去曾有布農族人因為老母親吃不慣一般家禽畜的肉，而持「撿來的獵槍」在非傳統祭儀期間，獵殺了保育類的台灣長鬃山羊與山羌給母...

居民怒了！彰化縣漢寶文昌路修復不到一年照挖不誤

說好的新路兩年不開挖呢？彰化縣芳苑鄉文昌路去年10月31日整修完工通車，中秋連假前卻開挖，被村長鄭鵬豐和當地居民擋下，連...

二水國際跑水節加草地音樂會將登場 邀國內外網紅宣傳

全國獨一無二也是彰化縣最盛大民俗文化慶典活動「二水國際跑水節」將於10月31日至11月1日在二水鄉熱鬧登場，彰化縣長王惠...

遠離道路恐怖殺手！ 大車開進台中太平體驗死亡彎月

交通部公路總局台中區監理所交通安全宣導列車今天開到台中市太平區蕃仔路朝天宮，與台中市警察局、交通局、第二區養護工程處、高...

影／台中文化館舍變攝影棚 裝扮復古拍照票選送好禮

台中市文化局10月17日起推出「復刻老時光－文化館舍卡麥拉」活動，民眾到台中在地高人氣且具有歷史文化特色的台中刑務所演武...

中市勞工「薪」酸勞災全國第一 市府：薪幅成長最高

台中市議員謝志忠、張耀中、張玉嬿聯合質詢，指市府標榜台中是「勞工最友善城市」但根據勞動部、勞保局統計，台中是六都平均薪資...

弘光護理系陳宛倫跨領域 健康照護職類競賽全國第二名

弘光科技大學護理系二技一年級學生陳宛倫，8月初考取護理師證照後，再參加「第50屆全國技能競賽暨第46屆國際技能競賽國手選...

最早網紅樹！百年新化林場有台灣最早引進旅人蕉估80歲

中興大學新化林場前身日據時期台南演習林，今年剛好滿100歲，其中一棟昭和10年（1935年）興建的台南演習林事務所及職員...

南投台14線人止關邊坡鋪落石網 今起日夜均交通管制

南投縣仁愛鄉台14線人止關路段是埔里往清境必經幹道，但去年因豪雨造成道路上邊坡落石，上月24日起進行消能式落石防護網作業...

60~64歲原民 南投發重陽禮金

南投縣65歲長者超過9.5萬人，居全國第三，縣府表示除了原有的敬老金，今年起増發設籍南投縣的原住民敬老禮金，凡60至64...

先民逐水居 溪邊重劃區多遺址

台中市開發土地動輒挖到「遺址」，文化資產地圖琳瑯滿目；近20年來陸續發掘有七期重劃區1300年前「惠來遺址」，安和重劃區...

亮麗橘世代／退役開公司 年接工程千萬元

7年前，當時45歲的王中從中校退役，因為曾任國軍台中總醫院擔任採購組長12年，有豐富的採購和發包經驗，退役後不僅曾被知名...

熱門新聞

新北想要回環狀線 柯文哲：北市不可能讓新北綁架

汐東線東湖站交通轉乘效益低 民眾憂恐真成「盲腸線」

改善新竹城隍廟周邊排水系統 攤商拆招牌現「西轅門」

獨／台南幼兒園不辦萬聖節活動 理由被家長推爆

30錦鋰翻肚死惡作劇、毒魚？基隆市場魚池被丟乾燥劑

獨／台中建商遇考古遺址賠慘了？文資處：174處蓋房前先問

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。