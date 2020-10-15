快訊

鎮壓的最後邊緣！泰國強令「曼谷緊急狀態」 學運領袖大抓捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中文化館舍變攝影棚 裝扮復古拍照票選送好禮

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
「把三大文化館舍，當作復古攝影棚！」張大春表示，民眾到台中在地高人氣且具有歷史文化特色的台中刑務所演武場、台中市眷村文物館、宮原武熊宅邸等三個文化館舍，裝扮復古風，現場拍照打卡，上傳至「台中市博物館與地方文化館」粉絲專頁讓市民朋友按讚票選，前10名者可獲得精美好禮。記者喻文玟／攝影
「把三大文化館舍，當作復古攝影棚！」張大春表示，民眾到台中在地高人氣且具有歷史文化特色的台中刑務所演武場、台中市眷村文物館、宮原武熊宅邸等三個文化館舍，裝扮復古風，現場拍照打卡，上傳至「台中市博物館與地方文化館」粉絲專頁讓市民朋友按讚票選，前10名者可獲得精美好禮。記者喻文玟／攝影

台中市文化局10月17日起推出「復刻老時光－文化館舍卡麥拉」活動，民眾到台中在地高人氣且具有歷史文化特色的台中刑務所演武場、台中市眷村文物館、宮原武熊宅邸等三個文化館舍，裝扮復古風，現場拍照打卡，上傳至「台中市博物館與地方文化館」粉絲專頁讓市民朋友按讚票選，前10名者可獲得精美好禮。

台中市文化局長張大春今天戴上復古帽子，介紹活動特色，今年度串聯的館舍以台中舊城出發，參與示範體驗的民眾可現場領取實體照片，讓不同時代的館舍透過串聯活動發掘台中在地珍藏的人文歷史。

今天活動宣傳，俊男美女穿上和服、西裝與碎花小洋裝，在復古的音樂搭配下，跳躍美妙舞姿。

「把三大文化館舍，當作復古攝影棚！」張大春表示，今年活動邀請本市藝術亮點的林照相館進行拍攝，服裝則是依據台中刑務所演武場、宮原武熊宅邸、台中市眷村文物館等各個不同館舍的建築特色與往昔流行風格，規畫和服、西裝與碎花小洋裝，讓民眾透過完整的髮妝裝扮、換裝與外拍的形式，將從現代社會穿越時空來到了台中舊城的風華年代，示範體驗活動採網路方式，10月15日18：00開始報名，名額有限額滿為止。　　

「復刻老時光-文化館舍卡麥拉」拍照復刻活動，透過「寫真／留影」等動作，增加文化館舍的能見度，讓市民一起參與活動留下嶄新美好的回憶之餘，亦能認識台中各式各樣精采館舍，活動詳情請上「台中市博物館與地方文化館」官方網站查詢。

台中市 文化局 和服

延伸閱讀

台中樂器節連二天 在麗寶樂園渡假區熱鬧登場

迎接「台中綠美圖」誕生 中市圖3年內將投入千萬升級

台中媽祖國際觀光文化節 百年宮廟風華10月壓軸4場活動

和老公蔡詩萍差17歲 林書煒曝維持婚姻秘訣

相關新聞

原民狩獵行不行？南投原民局舉辦傳統與法令論壇

過去曾有布農族人因為老母親吃不慣一般家禽畜的肉，而持「撿來的獵槍」在非傳統祭儀期間，獵殺了保育類的台灣長鬃山羊與山羌給母...

居民怒了！彰化縣漢寶文昌路修復不到一年照挖不誤

說好的新路兩年不開挖呢？彰化縣芳苑鄉文昌路去年10月31日整修完工通車，中秋連假前卻開挖，被村長鄭鵬豐和當地居民擋下，連...

二水國際跑水節加草地音樂會將登場 邀國內外網紅宣傳

全國獨一無二也是彰化縣最盛大民俗文化慶典活動「二水國際跑水節」將於10月31日至11月1日在二水鄉熱鬧登場，彰化縣長王惠...

遠離道路恐怖殺手！ 大車開進台中太平體驗死亡彎月

交通部公路總局台中區監理所交通安全宣導列車今天開到台中市太平區蕃仔路朝天宮，與台中市警察局、交通局、第二區養護工程處、高...

影／台中文化館舍變攝影棚 裝扮復古拍照票選送好禮

台中市文化局10月17日起推出「復刻老時光－文化館舍卡麥拉」活動，民眾到台中在地高人氣且具有歷史文化特色的台中刑務所演武...

中市勞工「薪」酸勞災全國第一 市府：薪幅成長最高

台中市議員謝志忠、張耀中、張玉嬿聯合質詢，指市府標榜台中是「勞工最友善城市」但根據勞動部、勞保局統計，台中是六都平均薪資...

弘光護理系陳宛倫跨領域 健康照護職類競賽全國第二名

弘光科技大學護理系二技一年級學生陳宛倫，8月初考取護理師證照後，再參加「第50屆全國技能競賽暨第46屆國際技能競賽國手選...

最早網紅樹！百年新化林場有台灣最早引進旅人蕉估80歲

中興大學新化林場前身日據時期台南演習林，今年剛好滿100歲，其中一棟昭和10年（1935年）興建的台南演習林事務所及職員...

南投台14線人止關邊坡鋪落石網 今起日夜均交通管制

南投縣仁愛鄉台14線人止關路段是埔里往清境必經幹道，但去年因豪雨造成道路上邊坡落石，上月24日起進行消能式落石防護網作業...

60~64歲原民 南投發重陽禮金

南投縣65歲長者超過9.5萬人，居全國第三，縣府表示除了原有的敬老金，今年起増發設籍南投縣的原住民敬老禮金，凡60至64...

先民逐水居 溪邊重劃區多遺址

台中市開發土地動輒挖到「遺址」，文化資產地圖琳瑯滿目；近20年來陸續發掘有七期重劃區1300年前「惠來遺址」，安和重劃區...

亮麗橘世代／退役開公司 年接工程千萬元

7年前，當時45歲的王中從中校退役，因為曾任國軍台中總醫院擔任採購組長12年，有豐富的採購和發包經驗，退役後不僅曾被知名...

熱門新聞

新北想要回環狀線 柯文哲：北市不可能讓新北綁架

汐東線東湖站交通轉乘效益低 民眾憂恐真成「盲腸線」

改善新竹城隍廟周邊排水系統 攤商拆招牌現「西轅門」

獨／台南幼兒園不辦萬聖節活動 理由被家長推爆

30錦鋰翻肚死惡作劇、毒魚？基隆市場魚池被丟乾燥劑

獨／台中建商遇考古遺址賠慘了？文資處：174處蓋房前先問

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。