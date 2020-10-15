影／台中文化館舍變攝影棚 裝扮復古拍照票選送好禮

台中市文化局10月17日起推出「復刻老時光－文化館舍卡麥拉」活動，民眾到台中在地高人氣且具有歷史文化特色的台中刑務所演武場、台中市眷村文物館、宮原武熊宅邸等三個文化館舍，裝扮復古風，現場拍照打卡，上傳至「台中市博物館與地方文化館」粉絲專頁讓市民朋友按讚票選，前10名者可獲得精美好禮。

台中市文化局長張大春今天戴上復古帽子，介紹活動特色，今年度串聯的館舍以台中舊城出發，參與示範體驗的民眾可現場領取實體照片，讓不同時代的館舍透過串聯活動發掘台中在地珍藏的人文歷史。

今天活動宣傳，俊男美女穿上和服、西裝與碎花小洋裝，在復古的音樂搭配下，跳躍美妙舞姿。

「把三大文化館舍，當作復古攝影棚！」張大春表示，今年活動邀請本市藝術亮點的林照相館進行拍攝，服裝則是依據台中刑務所演武場、宮原武熊宅邸、台中市眷村文物館等各個不同館舍的建築特色與往昔流行風格，規畫和服、西裝與碎花小洋裝，讓民眾透過完整的髮妝裝扮、換裝與外拍的形式，將從現代社會穿越時空來到了台中舊城的風華年代，示範體驗活動採網路方式，10月15日18：00開始報名，名額有限額滿為止。

「復刻老時光-文化館舍卡麥拉」拍照復刻活動，透過「寫真／留影」等動作，增加文化館舍的能見度，讓市民一起參與活動留下嶄新美好的回憶之餘，亦能認識台中各式各樣精采館舍，活動詳情請上「台中市博物館與地方文化館」官方網站查詢。