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中市勞工「薪」酸勞災全國第一 市府：薪幅成長最高

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員（右起）謝志忠、張耀中、張玉嬿要求府落實勞工安全保障！記者陳秋雲／攝影
台中市議員（右起）謝志忠、張耀中、張玉嬿要求府落實勞工安全保障！記者陳秋雲／攝影

台中市議員謝志忠、張耀中、張玉嬿聯合質詢，指市府標榜台中是「勞工最友善城市」但根據勞動部、勞保局統計，台中是六都平均薪資最低、職災勞保給付人次最高，通通「吊車尾」簡直勞工悲歌，強力要求勞工局儘速改善。勞工局長吳威志表示，勞動環境確實還有努力空間，不過這兩年勞工薪資增幅最大，勞災也減少100多件，希望喚起企業界更重視。

中市人口約281萬人，勞動參與率約58.3%，近160萬人。謝志忠議員表示，盧市長曾宣示「勞工優先、勞工第一」但通盤檢驗台中勞工環境，從最基本的薪資，根據勞動部勞保局統計資訊，108年度勞退平均提繳薪資僅33353元、最新109年7月34040元，還差了台北15000元，勞工「薪酸」有誰知？

再檢視「職災勞保給付人次最高」統計台中市勞工傷病失能死亡人數，108年度高達4012人次，全國最高，看了相關報告，議員指出，不能抹煞市府的努力，但還是難令人滿意。勞工局做了不少宣導諮詢、精進計畫，但仍是位居最落後，到底方向哪裡有問題？一定要找出原因，從根源改善。

張玉嬿表示，台中升格10年，共有374件重大勞工職災死亡或重殘，造成369人死亡，其中146人死亡時竟沒勞保，比率高達39.5％。且工安意外死亡有接近兩成發生在各級政府公共工程，勞工局未盡監督責任，放任包商濫用「黑工」違法勞工，建議市府應該修法保障工人權益，承接公共工程的廠商，應把勞保投保率提高至百分之百。

吳威志表示，目前有困難，因很多包商都是轉包再轉包，勞工流動率高，勞工局設法是否採取工安卡、人臉辨識等方式，確保勞工有投保。

謝志忠、張耀中、張玉嬿主張，建立最友善勞工健康的環境，以「勞工優先、勞工第一」的核心，確切落實工作者的安全保障！

勞工局 薪資 職災

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