武陵農場櫻花季 11/1開放訂房
武陵農場櫻花季住宿經常一房難求，明年的櫻花季適逢春節，武陵國民賓館將在11月1日開放訂房，露營區12月1日開放預訂，交通管制時間明年初由公路總局發布。
位於台中市和平區的武陵農場，每年櫻花盛開時節，農場內繽紛櫻花雨的美景，讓許多爭睹「櫻姿」的遊客，不畏路途遙遠也要上山賞櫻。武陵農場今天公告，明年櫻花季疏運管制時程自2月12日至28日，共17天。
武陵農場表示，11月1日上午8時30分，將開放民眾以網路方式預訂櫻花季的武陵國民賓館住宿，12月1日上午8時開放露營區的網路訂位。
今年因為疫情影響，國旅大爆發，武陵農場副場長胡發韜指出，民眾爭相上山旅遊，今年上半年的住宿營業額較去年增加3至4成，10月農場萬壽菊盛開，目前有9成的訂房率。
胡發韜表示，11月中旬至12月中旬楓紅季節來臨，加上銀杏、落羽松、水杉等，11月的訂房率近乎9成，12月訂房目前已達7成，想看深秋楓葉紅又紅，銀杏的銘黃、青翠山巒、碧藍天空與悠悠白雲，歡迎到武陵農場「森呼吸」。
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