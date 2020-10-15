弘光護理系陳宛倫跨領域 健康照護職類競賽全國第二名

弘光科技大學護理系二技一年級學生陳宛倫，8月初考取護理師證照後，再參加「第50屆全國技能競賽暨第46屆國際技能競賽國手選拔賽」，一個多月內，各領域老師指導，她不斷練習，最後在青年組健康照護職類榮獲全國第二名，她說，比賽對提升臨床實務很有幫助，未來會不斷的精進自己。

弘光科大護理系主任雷若莉表示，陳宛倫在全國技能競賽期間，指導老師跨領域組成，設計20多種考題讓她練習，包括主要的領隊老師林麗秋，系上袁光霞、謝明欣、趙玉環、謝沛錡、譚蓉瑩、江采宜、宋琇鈺、廖怡珍、林麗味、李滿梅、熊德筠等老師，還有物理治療系老師賴建宏及語聽系老師王良惠指導，讓學生進步神速，擁有跨領域照護技能，獲得全國第二名及國手選拔資格。

陳宛倫說，這是她第3次參加全國技能競賽，第一次參賽在五專三年級，當時看到學姊參加國手選拔，自己想要學得更多，因此，在還沒有實習臨床經驗便參加第一次比賽，由於所學有限、臨場反應不足，沒有好成績，隔年繼續比賽也沒獲獎。

「比賽其實只是要增加經驗，學得更多，從沒想過要得獎」，陳宛倫說自己有兩次敗北的經驗，但在準備比賽過程中，感受到學習的樂趣，遇到不懂的就問，學到的專業技術比同學多，也接觸到臨床上最新的技術，還跨領域請教其他系的老師，這都是比賽帶來的收穫。

陳宛倫表示，決定參加比賽時，正好要準備護理師證照的國家考試，2月初拿到中區技能競賽冠軍獲取全國賽資格後，只專心準備國家考試，根本沒有把決賽放在心上，等到8月初考完國考，才在短短一個多月密集加強練習，請老師指導。

比賽前整個暑假陳宛倫都在學校練習，老師每天輪流指導。她一天要練習10多個小時，有時練習不順利，心情無法放鬆，難免沮喪，比賽結束後，評審老師講評把每一個選手優點講出來，吸收到別人的長處，她說一切都很值得，「得到全國第二名真的很意外，透過比賽讓自己在臨床上的病理學得更多，也成長不少。」