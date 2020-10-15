最早網紅樹！百年新化林場有台灣最早引進旅人蕉估80歲

中興大學新化林場前身日據時期台南演習林，今年剛好滿100歲，其中一棟昭和10年（1935年）興建的台南演習林事務所及職員宿舍已經拆掉，但事務所前有一株台灣最早引進的熱帶植物旅人蕉，歷經世代繁衍分生至今已長成5公尺高，早年林場工友余丁山的媳婦余萬菊提供一批老照片，可看出不少人會在旅人蕉前合照，余萬菊說，當年很少看到這種植物，大家都覺得新奇。

新化林場場長吳佾鴻表示，林場早年引進很多熱帶植物試種，這株旅人蕉是否有80年還要考證，但年代至少60年以上，又稱旅人木、散尾葵、扁芭槿、扇芭蕉、水木等，為旅人蕉科旅人蕉屬下的單屬種植物，原產在馬達加斯加。由於葉鞘呈杯狀能貯存大量水液，其樹液亦可飲用，供旱漠旅人提供緊急的水源，故而得名旅人蕉。

台灣今年少雨，又已進入秋冬乾季，許多地方缺水，吳佾鴻當場試驗，在旅人蕉葉鞘鑽洞，立刻有水柱噴出，引來一陣驚。吳佾鴻目前正在為新化林場100年紀念收集老照片及資料，余萬菊提供的老照片，可以佐證當年台南演習林事務所的位置，只是很可惜已經拆除。

吳佾鴻也找到帝國大學出版的「演習林概要」，有詳細記載，台南演習林事務所暨職員宿舍構造是「木造平家建台灣瓦 」，寸法軒高12尺，佔地21.25坪，經費1285丹，築造時間是昭和10年3月23日，另有給水設備一式 ，經費310丹，築造日期照和10年11月20日，後者應是自來水管線，可說是相當現代化的辦公廳舍，當年派駐技術員兼主任一名及傭一名，其他都是臨時雇工。旅人蕉應是事務所落成後引進種在庭園。