聽新聞
test
0:00 / 0:00
最早網紅樹！百年新化林場有台灣最早引進旅人蕉估80歲
中興大學新化林場前身日據時期台南演習林，今年剛好滿100歲，其中一棟昭和10年（1935年）興建的台南演習林事務所及職員宿舍已經拆掉，但事務所前有一株台灣最早引進的熱帶植物旅人蕉，歷經世代繁衍分生至今已長成5公尺高，早年林場工友余丁山的媳婦余萬菊提供一批老照片，可看出不少人會在旅人蕉前合照，余萬菊說，當年很少看到這種植物，大家都覺得新奇。
新化林場場長吳佾鴻表示，林場早年引進很多熱帶植物試種，這株旅人蕉是否有80年還要考證，但年代至少60年以上，又稱旅人木、散尾葵、扁芭槿、扇芭蕉、水木等，為旅人蕉科旅人蕉屬下的單屬種植物，原產在馬達加斯加。由於葉鞘呈杯狀能貯存大量水液，其樹液亦可飲用，供旱漠旅人提供緊急的水源，故而得名旅人蕉。
台灣今年少雨，又已進入秋冬乾季，許多地方缺水，吳佾鴻當場試驗，在旅人蕉葉鞘鑽洞，立刻有水柱噴出，引來一陣驚。吳佾鴻目前正在為新化林場100年紀念收集老照片及資料，余萬菊提供的老照片，可以佐證當年台南演習林事務所的位置，只是很可惜已經拆除。
吳佾鴻也找到帝國大學出版的「演習林概要」，有詳細記載，台南演習林事務所暨職員宿舍構造是「木造平家建台灣瓦 」，寸法軒高12尺，佔地21.25坪，經費1285丹，築造時間是昭和10年3月23日，另有給水設備一式 ，經費310丹，築造日期照和10年11月20日，後者應是自來水管線，可說是相當現代化的辦公廳舍，當年派駐技術員兼主任一名及傭一名，其他都是臨時雇工。旅人蕉應是事務所落成後引進種在庭園。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言