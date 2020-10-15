南投台14線人止關邊坡鋪落石網 今起日夜均交通管制

南投縣仁愛鄉台14線人止關路段是埔里往清境必經幹道，但去年因豪雨造成道路上邊坡落石，上月24日起進行消能式落石防護網作業，今（15日）起至11月6日將進行第2階段夜間隧道油漆及大型掛網工程，平日白天、晚上均實施交管。

台14線埔霧公路是往返埔里、仁愛霧社或清境兩地的重要道路，其中73.34K至73.76K人止關路段因去年5月豪雨襲台致落石、泥流等災況頻傳，公路總局當時發包完成刷坡清石等初期前置作業，今年則排定須針對落石區以岩栓加掛網保護。

公路總局埔里工務段表示，日間的消能式落石防護網施工作業是從上月24日至10月30日，每天上午8時至下午5時實施交管，原則上採施工20分鐘、放行10分鐘，也就是每逢整點及半點就放行10分鐘，必要時會視現場狀況機動調整。

此外，從今晚開始同步辦理第2階段夜間隧道油漆及落石防護網掛設施工，該工程作業粗估需22個工作天，工期將從今起至11月6日，每天晚上8時起至隔天凌晨4時實施交管，每逢整點放行10分鐘。另日、夜交管均採單線雙向通車。

埔里工務段長黃陳全說，落石防護網施工須使用大型重機具鑽打固定岩栓，危險性較高，而白天車流量大，難以調派大型重機具施作，只好排定夜間作業，並進行隧道油漆工程，而日夜施工就是盼盡快竣工，縮短交通黑暗期，盼用路人體諒。

此外，仁愛霧社、清境及合歡山等地為國內旅遊熱點，考量假日車多，因此均不實施管制；而施工期間請用路人遵照現場施工標誌和人員指揮行駛，也可利用公路總局省道即時路況系統，或撥打04-23715030、 0800-231-035查詢最新路況。