聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／磺溪美展今年首展縣立美術館登場 環保也成創作主題
彰化縣21屆磺溪美展今年從全國849件作品中經評審委員評選出138件得獎作品，即日起於縣立美術館舉辦首展展出到11月8日，並將於10月17日下午5時於彰化孔廟舉行頒獎典禮。
磺溪美展作品分為六大類，包括油畫水彩、水墨膠彩、書法篆刻、立體工藝、攝影類及數位藝術，今年「磺溪奬」得獎者分別為攝影類潘同正《年的味道》、立體工藝類林志航《包裝5&包裝7》、數位藝術類汪季嫻《蝕》、書法篆刻類古員齊《海闊天空》、油畫水彩類蔡樂《勒索》、水墨膠彩類廖于甄《希望與絕望之間》。
全興獎為：攝影類賴富美《伊犁杏花溝村》、立體工藝類王清源《媽祖文化意象》、書法篆刻類柯得欽《許渾詩早秋》、油畫水彩類吳貞霖《日常的一部分》、水墨膠彩類𡍼文超《襲》。
今年磺溪美展獎座特別邀請彰化縣無形文化資產傳統工藝細木作保存者王肇楠老師設計與製作奬奬座技法以各樣式細木作榫卯、台灣檜木入茄苳木」異木鑲嵌等技法，以彰顯崇高的藝術桂冠「磺溪美展」的榮耀。
磺溪美展在縣立美術館首展後，將進行巡迴展出，分別在田中鎮樂齡學習中心及新竹縣政府文化局展出，讓更多愛好藝文人士欣賞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言