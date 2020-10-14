快訊

經濟頹勢難挽回：習近平南行深圳 是送禮還是救火？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／台中建商遇考古遺址賠慘了？文資處：174處蓋房前先問

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市13期重劃區鳥瞰圖。圖／商總提供
台中市13期重劃區鳥瞰圖。圖／商總提供

台中市傳出有建商蓋樓遇疑似考古遺址慘賠？大台中不動產開發公會理事長王至亮認為，不只是建商推案，企業蓋總部、私人蓋獨棟透天厝，房子蓋到一半就「踩雷」，花錢請考古專業試挖，不但考古專業都同一群人，收費不透明，也易流於「球員兼裁判」，最慘還要面對至少一年以上漫長等待，欲哭無淚。

台中市文化資產處長李智富說，台中市目前共計有174處考古遺址，包括7處市定遺址、8處列冊遺址，以及159處疑似考古遺址等，並且從2005年起接受查詢，建議市民在開發前，可先向文資處函詢。

李智富說明，台中市13期重劃區目前尚未配地，市府依文資法，公設的部份，由地政局委請具考古專業者做考古挖掘工作，並非建商來做；至於建商反映考古專家太少、收費不透明，甚至出現漫天喊價情況，文資處多次向中央反映，盼能透過修法等改善。

王至亮建議政府，應協助重劃單位在重劃前善盡考古責任，即以整體區域考量，重劃區馬路開闢前，先完成考古查調、保存工作，疑似考古遺址區應開發為公園等公共設施，若容積不足，在配地時以容積增加方式彌補地主損失，不要讓少數人承擔「踩雷」風險。

王至亮說，台中市包括清水、沙鹿、神岡、單元一、單元二、十二期重劃區、十三期重劃區等多處被劃為疑似考古遺址，有的地主房子蓋一半才被告知，大到大樓、商辦逾百戶建案，小到企業總部、獨棟透天厝都有。

王至亮舉例，有地主建照都通過，工地施工到一半因此停工，依文資法，請來一批考古專家試挖調查，到底要如何保存？時程多長？寫報告時間又不能催，不能趕，遲遲不確定是還給地主，還是保留下來蓋博物館？都由同一批的專家決定。

王至亮說，開挖費曾有建商付出一平方公尺二萬元，價格不透明，最快一年多，慢則等到天荒地老，最慘的是建商推案百戶預售案，因為不確定太高了，輕則拖一年再蓋，重則遙遙無期，還要面對是已購戶，還有銀行隨時可能抽銀根，還影響到下游承包營建廠，可能因建案工期拖延倒了。還有獨棟透天厝地主抱怨表示「這是蓋來娶媳婦的，等到他孫子上小學都上小學還沒蓋好」。

考古 遺址 台中市

延伸閱讀

誠信建商也倒！龜山長庚商圈整棟法拍打64折流標

台中13期挖到遺址建商負擔3億 市府：預定明年公告配地

「央北會和副都心一樣嗎？」 這些重劃區網路聲量大

彰化平原都會區地價飛漲 基層建商支持打房平抑地價

相關新聞

獨／台中建商遇考古遺址賠慘了？文資處：174處蓋房前先問

台中市傳出有建商蓋樓遇疑似考古遺址慘賠？大台中不動產開發公會理事長王至亮認為，不只是建商推案，企業蓋總部、私人蓋獨棟透天...

好神！彰化288年歷史聖王廟六扇門神 存有三個時代彩繪

有288年歷史的國定古蹟彰化聖王廟，目前廟門門神彩繪老舊破損，彰化市公所委託專家調查研究，發現存有3個不同時代的彩繪層，...

影／南投茶博飄客家味 客家文化節18日同場活動

南投縣客家族群是縣內茶產業的重要一環，「南投縣客家文化節」今年因此結合「南投世界茶業博覽會」，將在18日茶博閉幕當天在中...

中彰投車主注意！34萬車主未繳汽燃費期限到10月底

自用汽機車燃料使用費每年7月開徵，台中區監理所統計，截至9月底，台中、彰化、南投三縣市尚有約34萬輛車主尚未繳納，台中區...

中市166家托嬰中心3家停業 議員：應揭露詳細訊息

台中市議員張廖乃綸今質詢指出，台中市立案的托嬰中心共166家，其中有3家停業，而今年4月到8月，社會局稽查，有4家限期改...

合歡山公路聯絡道豪雨侵襲崩塌 將設45米懸臂式路面

南投縣仁愛鄉平靜部落通往合歡山公路（台14甲線）聯絡道，受豪雨侵襲致路面嚴重崩塌，縣府向中央爭取災修獲核定補助近1340...

影／受傷台灣黑熊傷勢漸恢復 仍須再3周恢復期才可痊癒

一隻台灣黑熊本月1日在台中和平果園誤中山豬吊陷阱受傷，送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站安置，在密集照養治療後，13日...

打1999竟接到廠商來電憂個資外洩 中市：再發生就懲處

台中市議員陳文政今天在質詢指出，有市民向市民專線1999投訴，並留下個人資料，應由市府相關單位回覆，但市民竟接到投訴對象...

教召都是熟面孔？ 中巿民政局：建立同袍情誼

隨著大陸軍機高頻率擾台，「教召」話題引熱議，台中市議員何文海今天質詢表示，有市民向他反映，去到教召發現總是「熟面孔」，特...

台中健身房增幅六都最高 議員：消費爭議也最多

中部因空汙嚴重，健身房如雨後春筍，台中健身房達93家，市議員黃守達今在民政業務質詢指出，今年1月至今台中市相關健身房消費...

好拉風！42輛價值5億超跑大集合 供家扶兒試坐體驗

來自全台42輛價值超過5億的超跑，今天在彰化縣花壇鄉全拓工業大集合，目的是要讓彰化家扶中心家扶兒試坐體驗，追風的快感、隆...

中市府單身聯誼配對低 議員建議活化聯誼內容

受新冠肺炎疫情影響，不少社交活動都被迫停止辦理，台中市政府歷年來主辦多場單身聯誼活動也因疫情取消，上個月才恢復辦理。台中...

熱門新聞

繞過集水區…北宜高鐵拍板

疫情下空服員年曆曝光 長榮空姐與三太子同框

盼了30年…北北基軌道終喬定 基隆輕軌升級捷運

南鐵地下化路線滿地是寶 挖到古蹟恐再延宕

新北想要回環狀線 柯文哲：北市不可能讓新北綁架

嘉義市「滿千送百」快沒了！目前已送8百多萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。