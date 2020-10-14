中市13期重劃區發現遺址 市府：建商還未開發

對於傳出有建商在台中市第13期重劃區開發時發現考古遺址需負擔挖掘費用，台中市政府今天指出，13期市地重劃區尚未配地，未有建商進行開發，也沒有負擔搶救遺址發掘的費用。

有媒體報導指出，有建商在台中市第13期重劃區開發時，挖出距今上千年的考古遺址，隨即被台中市政府依「文化資產保存法」勒令暫停開發，甚至恐需負擔試掘、搶救及鑑定等費用，初估近3億元，讓建商認為太不合理。

台中市政府地政局澄清說，13期市地重劃區尚未配地，也未有建商進行開發，目前均由市府在符合「文化資產保存法」規定下，進行重劃工程，因此並無建商進場開發及負擔遺址搶救發掘費用情事。

地政局指出，台中市第13期市地重劃區自民國99年間起陸續展辦各項重劃作業，100年間進行整地工程時疑似發現考古遺址，因此委請國立自然科學博物館全區試掘，102年間由市府公告指定為市定某考古遺址，面積16公頃左右；另在市府指定考古遺址周邊及南區捷運G13站重劃區內土地，也劃為遺址列冊追蹤。

地政局表示，為保護遺址並兼顧重劃作業，市府立即啟動都市計畫變更程序，將市定遺址範圍變更為公園用地及社教用地，以保留相關遺址。另重劃工程進行時，因遺址區內道路及滯洪池等公共設施仍需開闢，因此由台中市文化資產處支用重劃基金辦理遺址搶救及施工監看，希望在符合「文化資產保存法」規定下完成重劃工程。

地政局強調，都市計畫變更程序及遺址搶救工作皆已完成，目前仍依規定透過施工監看方式進行重劃工程；同時地政局也積極辦理土地分配相關作業中，希望趕在年底能公告土地分配草案，以回應區內地主期待。