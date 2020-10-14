快訊

經濟頹勢難挽回：習近平南行深圳 是送禮還是救火？

中市13期重劃區發現遺址 市府：建商還未開發

中央社 / 台中14日電

對於傳出有建商在台中市第13期重劃區開發時發現考古遺址需負擔挖掘費用，台中市政府今天指出，13期市地重劃區尚未配地，未有建商進行開發，也沒有負擔搶救遺址發掘的費用。

有媒體報導指出，有建商在台中市第13期重劃區開發時，挖出距今上千年的考古遺址，隨即被台中市政府依「文化資產保存法」勒令暫停開發，甚至恐需負擔試掘、搶救及鑑定等費用，初估近3億元，讓建商認為太不合理。

台中市政府地政局澄清說，13期市地重劃區尚未配地，也未有建商進行開發，目前均由市府在符合「文化資產保存法」規定下，進行重劃工程，因此並無建商進場開發及負擔遺址搶救發掘費用情事。

地政局指出，台中市第13期市地重劃區自民國99年間起陸續展辦各項重劃作業，100年間進行整地工程時疑似發現考古遺址，因此委請國立自然科學博物館全區試掘，102年間由市府公告指定為市定某考古遺址，面積16公頃左右；另在市府指定考古遺址周邊及南區捷運G13站重劃區內土地，也劃為遺址列冊追蹤。

地政局表示，為保護遺址並兼顧重劃作業，市府立即啟動都市計畫變更程序，將市定遺址範圍變更為公園用地及社教用地，以保留相關遺址。另重劃工程進行時，因遺址區內道路及滯洪池等公共設施仍需開闢，因此由台中市文化資產處支用重劃基金辦理遺址搶救及施工監看，希望在符合「文化資產保存法」規定下完成重劃工程。

地政局強調，都市計畫變更程序及遺址搶救工作皆已完成，目前仍依規定透過施工監看方式進行重劃工程；同時地政局也積極辦理土地分配相關作業中，希望趕在年底能公告土地分配草案，以回應區內地主期待。

遺址 台中市 重劃區

延伸閱讀

誠信建商也倒！龜山長庚商圈整棟法拍打64折流標

台中13期挖到遺址建商負擔3億 市府：預定明年公告配地

新店「黎明清境社區」國慶日被強拆大門 今到市府陳情

「央北會和副都心一樣嗎？」 這些重劃區網路聲量大

相關新聞

獨／台中建商遇考古遺址賠慘了？文資處：174處蓋房前先問

台中市傳出有建商蓋樓遇疑似考古遺址慘賠？大台中不動產開發公會理事長王至亮認為，不只是建商推案，企業蓋總部、私人蓋獨棟透天...

好神！彰化288年歷史聖王廟六扇門神 存有三個時代彩繪

有288年歷史的國定古蹟彰化聖王廟，目前廟門門神彩繪老舊破損，彰化市公所委託專家調查研究，發現存有3個不同時代的彩繪層，...

影／南投茶博飄客家味 客家文化節18日同場活動

南投縣客家族群是縣內茶產業的重要一環，「南投縣客家文化節」今年因此結合「南投世界茶業博覽會」，將在18日茶博閉幕當天在中...

中彰投車主注意！34萬車主未繳汽燃費期限到10月底

自用汽機車燃料使用費每年7月開徵，台中區監理所統計，截至9月底，台中、彰化、南投三縣市尚有約34萬輛車主尚未繳納，台中區...

中市166家托嬰中心3家停業 議員：應揭露詳細訊息

台中市議員張廖乃綸今質詢指出，台中市立案的托嬰中心共166家，其中有3家停業，而今年4月到8月，社會局稽查，有4家限期改...

合歡山公路聯絡道豪雨侵襲崩塌 將設45米懸臂式路面

南投縣仁愛鄉平靜部落通往合歡山公路（台14甲線）聯絡道，受豪雨侵襲致路面嚴重崩塌，縣府向中央爭取災修獲核定補助近1340...

影／受傷台灣黑熊傷勢漸恢復 仍須再3周恢復期才可痊癒

一隻台灣黑熊本月1日在台中和平果園誤中山豬吊陷阱受傷，送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站安置，在密集照養治療後，13日...

打1999竟接到廠商來電憂個資外洩 中市：再發生就懲處

台中市議員陳文政今天在質詢指出，有市民向市民專線1999投訴，並留下個人資料，應由市府相關單位回覆，但市民竟接到投訴對象...

教召都是熟面孔？ 中巿民政局：建立同袍情誼

隨著大陸軍機高頻率擾台，「教召」話題引熱議，台中市議員何文海今天質詢表示，有市民向他反映，去到教召發現總是「熟面孔」，特...

台中健身房增幅六都最高 議員：消費爭議也最多

中部因空汙嚴重，健身房如雨後春筍，台中健身房達93家，市議員黃守達今在民政業務質詢指出，今年1月至今台中市相關健身房消費...

好拉風！42輛價值5億超跑大集合 供家扶兒試坐體驗

來自全台42輛價值超過5億的超跑，今天在彰化縣花壇鄉全拓工業大集合，目的是要讓彰化家扶中心家扶兒試坐體驗，追風的快感、隆...

中市府單身聯誼配對低 議員建議活化聯誼內容

受新冠肺炎疫情影響，不少社交活動都被迫停止辦理，台中市政府歷年來主辦多場單身聯誼活動也因疫情取消，上個月才恢復辦理。台中...

熱門新聞

繞過集水區…北宜高鐵拍板

疫情下空服員年曆曝光 長榮空姐與三太子同框

盼了30年…北北基軌道終喬定 基隆輕軌升級捷運

南鐵地下化路線滿地是寶 挖到古蹟恐再延宕

新北想要回環狀線 柯文哲：北市不可能讓新北綁架

嘉義市「滿千送百」快沒了！目前已送8百多萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。