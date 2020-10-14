獅友號召包圍埔里鯉魚潭 24日辦千人健走顧健康

為促進國人對醫療知識有正確認知，並鼓勵民眾透過運動強健體魄，國際獅子會串連南投縣政府、埔里鎮公所及地方醫療團體發起「大埔里區聯合社會服務」，24日更將在鯉魚潭辦理千人健走活動，完成即贈送紀念品，目前開放免費報名。

國際獅子會指出，獅子會長期致力於社會公益活動，今年更提出五大社會服務包含環境保護、糖尿病防治、保護視力、兒童癌症及拯救飢餓，再加上今年受疫情影響，期待傳遞正確醫療及保健知識，讓更多人可以注意自己的身體和關心他人。

國際獅子會300-C3區因此串連南投縣政府社勞處、衛生局、環保局、埔里鎮公所、水沙連社區醫療群、天泉溫泉會館等單位發起「大埔里區聯合社會服務」，今號召獅友誓師，24日更將在當地鯉魚潭風景區辦理「千人健走系列活動」。

「日行一萬步，健康有保固。」天泉溫泉會館表示，為鼓勵民眾透過運動強健體魄，活動當天號召民眾包圍鯉魚潭，千人健走挑戰環潭3圈走1萬步目標；還有，水沙連社區醫療群、埔基、埔榮、衛生所負責進行闖五關送健康地中海點心。

另在「大埔里區聯合社會服務」主舞台則會宣導垃圾分類減量、暨大在地PM2.5減量行動，並由埔里清潔隊、河川生態保育協會、埔里國小、水沙連社區醫療群等單位與民眾進行趣味有獎徵答、摸彩等活動。