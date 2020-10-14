台中顧問破千比里長多？議員疑綁樁 市府：借重經驗

台中市議員鄭功進今天在市議會指出，市政顧問加上民政顧問破千人「比里長還多」他出席很多場合，左顧右盼都是「顧問」根本綁樁。台中市副市長黃國榮強調，聘顧問是借重經歷與經驗；民政局長吳世瑋說，市府沒花大錢，每位顧問只有一件衣服及一張聘書。

鄭功進表示，台中市有625個里長，但市政顧問750人，台南市政府300多人，高雄在韓國瑜任內200多人。台中的市政顧問比里長多，今年度又花50萬預算新聘387位「民政顧問」穿著顧問的衣服「比市議員還大」。

副市長黃國榮表示，市府聘任市政顧問，是邀請有能力、卸任民代或退休一級主管等人員擔任，借重經歷及經驗，絕非如議員所說的綁樁腳。民政局長吳世瑋則表示，市府並沒有花很多錢。

鄭功進強調，市政顧問聘用的標準不明，也無總量控管，沒有退場機制。重大市政建設的開工典禮，還能看到民政顧問，搶跟市長拍照的失序行為，市府聘請顧問要重「質」。