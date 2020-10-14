南投縣施打公費流感疫苗規則不變 不跟進中彰限縮對象

針對台中市及彰化縣宣布明天起限縮社區設站施打公費流感疫苗對象，南投縣衛生局下午開會後表示，由於南投縣疫苗的配付使用率相對穩定，目前各醫療院所照既定規畫施打，並不會跟進，局長黃昭郎指出，因為縣內接種率已超過六成，如果臨時更改規則，當疫苗打完後勢必造成民怨，反而不公平。

衛生局疫管科指出，南投縣目前疫苗進貨率64%，疫苗使用率60%；配付到貨量目前已有8萬8373劑，接種人數達4萬8629人，但估計民眾的踴躍程度，到月底就會打完，在中央明示今年全國公費疫苗採購量就是603萬元，不會再增加情況下，中央已承諾11月15日前，會將16萬7000劑的南投縣配付量全部到貨，但最多也只能撐到年底。

局長黃昭郎說，對於台中市宣布社區設站僅限老人接種，社區設站下月起暫停，必須到醫療院所或衛生所施打；彰化縣也限65歲以上老人及身障人士接種，醫療院所、衛生所配發量限縮為原先的六分之一，南投縣既定接種規則已定，四大鄉鎮每日施打數量以200劑為目標，最多不超過250劑，其鄉鎮視狀況可酌量增加，但一切依目前進度施打並不會跟進。