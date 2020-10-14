快訊

汐東線東湖站交通轉乘效益低 民眾憂恐真成「盲腸線」

昆山廠員工返台確診新冠肺炎？友達回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投縣施打公費流感疫苗規則不變 不跟進中彰限縮對象

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣施打公費流感疫苗同樣踴躍，4大鄉鎮每日施打數量以200劑為目標，最多不超過250劑。記者黑中亮／攝影
南投縣施打公費流感疫苗同樣踴躍，4大鄉鎮每日施打數量以200劑為目標，最多不超過250劑。記者黑中亮／攝影

針對台中市及彰化縣宣布明天起限縮社區設站施打公費流感疫苗對象，南投縣衛生局下午開會後表示，由於南投縣疫苗的配付使用率相對穩定，目前各醫療院所照既定規畫施打，並不會跟進，局長黃昭郎指出，因為縣內接種率已超過六成，如果臨時更改規則，當疫苗打完後勢必造成民怨，反而不公平。

衛生局疫管科指出，南投縣目前疫苗進貨率64%，疫苗使用率60%；配付到貨量目前已有8萬8373劑，接種人數達4萬8629人，但估計民眾的踴躍程度，到月底就會打完，在中央明示今年全國公費疫苗採購量就是603萬元，不會再增加情況下，中央已承諾11月15日前，會將16萬7000劑的南投縣配付量全部到貨，但最多也只能撐到年底。

局長黃昭郎說，對於台中市宣布社區設站僅限老人接種，社區設站下月起暫停，必須到醫療院所或衛生所施打；彰化縣也限65歲以上老人及身障人士接種，醫療院所、衛生所配發量限縮為原先的六分之一，南投縣既定接種規則已定，四大鄉鎮每日施打數量以200劑為目標，最多不超過250劑，其鄉鎮視狀況可酌量增加，但一切依目前進度施打並不會跟進。

疾管科表示，因應公費流感疫苗每年數額有限，往年學生施打量只有七成八左右，今年應該會達到九成九，衛生局已要求各校盡快施打，以便計算存量；如果一般民眾真有需求想打疫苗，建議可以前往各醫療院所自費打流感疫苗；並建議若仍打不到疫苗，不用擔心氣餒，因為做好健康管理及防疫衛生才是最安全的自我防護。

南投縣施打公費流感疫苗同樣踴躍，4大鄉鎮每日施打數量以200劑為目標，最多不超過250劑。記者黑中亮／攝影
南投縣施打公費流感疫苗同樣踴躍，4大鄉鎮每日施打數量以200劑為目標，最多不超過250劑。記者黑中亮／攝影
南投縣施打公費流感疫苗同樣踴躍，4大鄉鎮每日施打數量以200劑為目標，最多不超過250劑。記者黑中亮／攝影
南投縣施打公費流感疫苗同樣踴躍，4大鄉鎮每日施打數量以200劑為目標，最多不超過250劑。記者黑中亮／攝影

流感疫苗 衛生局

延伸閱讀

彰化公費流感疫苗門診限量 社區站僅供65歲以上接種

印尼積極洽購疫苗 中國可望11月供應

學校、醫院打不到公費疫苗 資深教師憂成防疫破口

新冠肺炎疫苗重複投資在所不惜 國產疫苗拚明年中量產

相關新聞

學校、醫院打不到公費疫苗 資深教師憂成防疫破口

宜蘭縣今年購置流感疫苗，讓非公費對象的學校教師也能免費施打，但有資深基層教師發現，年過50歲以上，被列為公費對象者，無法...

彰化公費流感疫苗門診限量 社區站僅供65歲以上接種

公費流感疫苗施打率高，彰化縣統計目前65歲以上高危險群接種率卻只有35%，距離目標的58%還有一段距離，衛生局前天開站「...

南投縣施打公費流感疫苗規則不變 不跟進中彰限縮對象

針對台中市及彰化縣宣布明天起限縮社區設站施打公費流感疫苗對象，南投縣衛生局下午開會後表示，由於南投縣疫苗的配付使用率相對...

台中流感疫苗再管控！中市明起社區設站僅供老人接種

今年流感疫苗施打踴躍，疫苗需求比往年高，台中市繼9日起全市流感合約醫療院所採每日限額管控後，台中市政府今天宣布，明天起全...

嘉縣流感疫苗不足 急向中央調貨

嘉義縣公費流感疫苗出現搶打現象，中正大學傳播系教授、公衛碩士盧鴻毅義務下鄉協助衛生所宣傳，看到基層第一線公衛護士為疫苗不...

成人搶打流感疫苗 挪用幼兒額度

今年公費流感疫苗「搶搶滾」，一周來已接種二二四萬劑，大約是去年同期的一點五倍，成人接種踴躍，但幼兒接種量與去年足足少了四...

流感疫苗開打一周破200萬劑 幼兒施打卻少去年4.3萬劑

今年公費流感疫苗10月5日開打，流感疫苗「搶搶滾」，開打截至第八天已接種224.3萬劑，較去年同期186.7萬劑多，其中...

台中流感疫苗不夠 議員：拒跨縣市民自己的疫苗自己打

各地流感疫苗嚴重不足，台中市議員羅廷瑋今天在議會指出，中央配給台中市75萬劑流感疫苗，原本不會如目前如此缺乏，每天配量一...

台中搶打公費流感！ 擴及市立高中職教職累計打逾23萬劑

公費流感疫苗本月5日開打，今年受疫情影響，民眾搶著打。台中市衛生局今天說，台中市今年採購公費流感疫苗73萬7400劑，另...

熱門新聞

她下午拜月老 晚上抓到男友嫖妓分手「謝謝幫斬爛桃花」

獨／疫情衝擊！「首都大飯店」旗艦館11月1日停業

幸運兒是你嗎？大樂透頭獎1.48億 分別獎落台中、台南

惡意逼車太可惡 林佳龍怒了：是全民公敵、要提高罰則

哪裡最缺水嗎？一張圖表看全台水庫蓄水量 這水庫兩天後恐缺水

北北基七縣市豪、大雨特報 未來一周東北風影響多雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。