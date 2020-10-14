台灣人壽感謝醫護及長照工作者齊心抗疫 邀請看劇

新冠肺炎疫情期間，台灣醫護人員及長照工作者仍堅守崗位，提供醫療照顧，或到有長照需求的長輩家中服務。為感謝他們，在疫情緩解後，中國信託委託旗下台灣人壽，邀請逾千位醫護及長照工作者到劇院，觀賞全民大劇團演出的「同學會！同鞋～」舞台劇，並以行動支持疫情緩解後的藝文表演，贊助這部舞台劇北中南共7個場次演出。

台灣人壽總經理莊中慶今天受邀出席記者會時表示，台灣是全世界控制疫情最好的國家之一，醫護人員及長照工作者更是一群不畏感染風險、無私付出心力的無名英雄，讓我們深刻體會社會彼此扶持的重要性，除了感謝，還有更多感動，邀請他們觀賞藝文演出，表達感謝之意。

台灣人壽不僅長期關注高齡和偏鄉弱勢，也支持友善社會理念。在疫情隔離期間，總經理莊中慶率隊錄製加油鼓勵影片，以鼓掌方式向這群長照工作者致敬，且畢嘉士、弘道老人福利基金會、銀享全球等公益團體紛紛接棒響應，將這份溫馨感謝傳遞出去。短短3天突破上萬瀏覽人次，大批按讚鼓勵的民眾留言，彼此支持。

另外疫情期間，台灣人壽也積極推動全公司發起食物包募集行動，協助因疫情社會捐款銳減的社福組織，讓這些單位能夠繼續扶持所關懷的弱勢家庭不中斷，藉由拋磚引玉，盼台灣各行業在疫情衝擊後，均能快速恢復如常。

台灣人壽投入高齡公益，從退休金準備的調查、高齡照顧（如送藥到府、到宅沐浴），到推動高齡者自主健康管理等，持續與社福團體或基金會合作，共同攜手建立高齡友善社會，善盡企業社會責任。