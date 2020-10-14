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好神！彰化288年歷史聖王廟六扇門神 存有三個時代彩繪
有288年歷史的國定古蹟彰化聖王廟，目前廟門門神彩繪老舊破損，彰化市公所委託專家調查研究，發現存有3個不同時代的彩繪層，極具文資保存與研究價值，將先進行加固填補以減緩彩繪圖層裂損，至於將來採現地或異地保存修復，或者仿作，將由彰化縣文化資產審議會評估。
國定古蹟彰化聖王廟（威惠宮）立於雍正11年，是台灣一座供奉開漳聖王的廟宇，曾歷經數次修復或整修，但門神彩繪現已老舊破損，彰化市公所因此委託「采牧士山房」，進行聖王廟門神彩繪調查研究，決定如何俢復，今天上午舉辦成果發表會，由市長兼聖王廟管理人林世賢主持。
「采牧士山房」主持人周志明指出，聖王廟6扇門神彩繪依據文獻調查，目前並沒有確切的施作時間及作者，但此門神彩繪至少 完成於1979年之前，再加上至少有兩層以上的彩繪地層，可往前推至1912年當代彩繪，雖然彩繪線條與構圖不算精緻，但就信仰文化記憶，以及當代材料的特殊性，建議門神彩繪保存修復配合仿作。
市長林世賢認為，市公所日前邀請學者專家先行討論，一致認為聖王廟門神極具文資研究價值，應盡快進行加固保護，以免持續裂損。至於是採重新彩繪或現狀存，他個人主張現狀保存，但仍應由彰化縣文化資產審議會評估。
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