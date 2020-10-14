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影／南投茶博飄客家味 客家文化節18日同場活動

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
「南投縣客家文化節」結合「南投世界茶業博覽會」將在18日茶博閉幕當天在中興大操場登場。記者賴香珊／攝影
「南投縣客家文化節」結合「南投世界茶業博覽會」將在18日茶博閉幕當天在中興大操場登場。記者賴香珊／攝影

南投縣客家族群是縣內茶產業的重要一環，「南投縣客家文化節」今年因此結合「南投世界茶業博覽會」，將在18日茶博閉幕當天在中興大操場登場；而為推展客家文化技藝，並落實客語向下扎根，除歌舞演出，也安排手作、互動等體驗。

縣府指出，南投縣人口近50萬人，客家族群就占了約8萬人，且遍布全縣各鄉鎮，除國姓、水里等主要客家鄉，就連信義原鄉近半人口也為客家人，因此客家族群在南投不是少數，其文化技藝也是主流，近年積極推展，同時辦理相關活動。

而今年的「南投縣客家文化節－客藝同樂 牽手寶貝」結合南投茶博會，除設有「好客產業館」，更在18日茶博閉幕當天上午規畫「好客寶貝享快樂」、「客語闖關享属害」及「客家美食享好食」等活動，將在中興大操場司令台前登場。

南投文化局表示，當天除邀請藍衫舞樂團及各地客家文化協會等團體擔綱演出，更強化客語向下扎根元素，在「好客寶貝享快樂」安排隆華、北山、福龜、長流、五城、新興、水里鄉幼、耕讀園幼兒園等學童帶來充滿客家風情的歌舞表演。

「客語闖關享厲害」、「客家美食享好食」則以闖關、手作互動、美食等為媒介，盼民眾透過共感體驗學習客語的樂趣，屆時現場也將準備200份客家美食，只要在客語關闖遊戲關闖成功，即能領取品嘗。

此外，18日下午2時在南投縣政府文化局演講廳舉辦「名人講客享智慧」講座，邀請客籍藝人、舞台劇演員郎祖筠分享說話的藝術、專業劇場領域成就等人生經歷或故事，下午1時30分開放民眾入場。

「南投縣客家文化節」結合「南投世界茶業博覽會」將在18日茶博閉幕當天在中興大操場登場。記者賴香珊／攝影
「南投縣客家文化節」結合「南投世界茶業博覽會」將在18日茶博閉幕當天在中興大操場登場。記者賴香珊／攝影
「南投縣客家文化節」結合「南投世界茶業博覽會」將在18日茶博閉幕當天在中興大操場登場。記者賴香珊／攝影
「南投縣客家文化節」結合「南投世界茶業博覽會」將在18日茶博閉幕當天在中興大操場登場。記者賴香珊／攝影

客家美食 客語 客家文化節

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