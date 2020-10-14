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中彰投車主注意！34萬車主未繳汽燃費期限到10月底

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中區監理所統計，中彰投約有34萬輛車主尚未繳納自用汽機車燃料費，台中區監理所已寄發補繳通知書，請車主盡速繳納，以免受罰。圖／台中區監理所提供
台中區監理所統計，中彰投約有34萬輛車主尚未繳納自用汽機車燃料費，台中區監理所已寄發補繳通知書，請車主盡速繳納，以免受罰。圖／台中區監理所提供

自用汽機車燃料使用費每年7月開徵，台中區監理所統計，截至9月底，台中、彰化、南投三縣市尚有約34萬輛車主尚未繳納，台中區監理所已寄發補繳通知書，繳納期限至10月底止，請車主盡速繳納，以免受罰。

台中區監理所長魏武盛說說明，民眾收到繳納通知書後，可利用各超商、郵局、金融機構等管道繳納，為提供民眾更多元便利的繳費服務，公路總局近年來積極推動各項行動支付繳費方式，如監理服務網、監理服務APP、台灣Pay、Apple Pay等，今年度更整合嗶嗶繳及LINE Pay Money等行動支付方式，從本月7日起，提供即時查詢與繳納汽燃費（含逾期繳納罰鍰）服務，民眾只要手機下載行動支付業者APP即可在家輕鬆繳納，省時又方便。

魏武盛提醒民眾，若沒有收到補繳通知書或不確定今年是否已繳納汽燃費，可上網「監理服務網」監理服務APP、超商使用多媒體機，或透過嗶嗶繳及LINE Pay Money等行動支付APP均可查詢繳納，也鼓勵車主申辦約定轉帳代繳或電子繳款單，避免遺忘繳費受罰，如果未居住在戶籍地，則可申辦登錄住居所、就業處所地址，以利費單寄送。

另外，配合本次新增汽燃費繳費項目新上線，在今年底前透過LINE Pay「生活繳費」功能以LINE Pay Money繳納汽燃費（不含汽燃費逾期罰鍰）可享LINE POINTS 2%點數回饋(合併其他指定繳費項目，每人每月回饋上限1000點)，LINE POINTS 1點可折抵1元消費；另有「66發財金，嗶粉淘金」三重送的優惠等，歡迎多加使用。

台中區監理所統計，中彰投約有34萬輛車主尚未繳納自用汽機車燃料費，台中區監理所已寄發補繳通知書，請車主盡速繳納，以免受罰。圖／台中區監理所提供
台中區監理所統計，中彰投約有34萬輛車主尚未繳納自用汽機車燃料費，台中區監理所已寄發補繳通知書，請車主盡速繳納，以免受罰。圖／台中區監理所提供
台中區監理所統計，中彰投約有34萬輛車主尚未繳納自用汽機車燃料費，台中區監理所已寄發補繳通知書，請車主盡速繳納，以免受罰。圖／台中區監理所提供
台中區監理所統計，中彰投約有34萬輛車主尚未繳納自用汽機車燃料費，台中區監理所已寄發補繳通知書，請車主盡速繳納，以免受罰。圖／台中區監理所提供

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