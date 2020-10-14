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中市166家托嬰中心3家停業 議員：應揭露詳細訊息

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員張廖乃綸表示，市府社會局應加強揭示托嬰中心違規內容，讓家長有所選擇。記者陳秋雲／攝影
市議員張廖乃綸表示，市府社會局應加強揭示托嬰中心違規內容，讓家長有所選擇。記者陳秋雲／攝影

台中市議員張廖乃綸今質詢指出，台中市立案的托嬰中心共166家，其中有3家停業，而今年4月到8月，社會局稽查，有4家限期改善缺失。她表示，社會局應該進一步說明這些托嬰中心被限期改善甚至停業的原因，明顯揭示訊息，讓家長方便。

張廖乃綸指出，她查閱台中市政府社會局網站，台中市托嬰中心評鑑成績總表呈現優、甲、乙、丙四個等第，早年不是甲就是優，毫無辨識度，但她希望社會局更進一步揭露評鑑資訊，讓家長了解被評鑑為乙等或丙等的原因是什麼?或涉及哪些違規事項?

社會局目前針對涉嫌虐童、不當管教等違反兒童及少年福利與權益保障法的行為人公告姓名，但許多家長還是搞不清楚其他訊息，張廖乃綸說，市府在揭露違規訊息上應該再加強，托嬰中心內的影像也應該被儲存雲端，以利後續查辦。

社會局長彭懷真表示，每所托嬰中心一年平均會被社會局稽查4次，如果有違規紀錄的還會增加稽查頻率，針對衛生或行政程序方面的問題，社會局會限期改善並複查，如果發生虐童或不當管教事件，就是很嚴重的狀況。

至於違反兒少法的行為人，市府除網站及社福地圖揭露，今年4月開始也透過臉書機器人傳播訊息。市府也會研究將評鑑結果表格化，讓家長能更清楚辨識托嬰中心的評鑑結果，也會盡快研究建置托育機構監視器影像雲端儲存監控系統，確保受托者權益。

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