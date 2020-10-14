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影／受傷台灣黑熊傷勢漸恢復 仍須再3周恢復期才可痊癒
一隻台灣黑熊本月1日在台中和平果園誤中山豬吊陷阱受傷，送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站安置，在密集照養治療後，13日進行第一次健康檢查及移籠評估。獸醫師表示，黑熊傷口逐漸恢復，預計仍需2至3周等待傷口癒合。
東勢林管處表示，特生中心野生動物急救站獸醫師團隊將黑熊麻醉後進行傷口檢查，發現其左前腳傷掌的第一指處有較深的開放性傷口，第一指骨外露，經截除骨頭及傷口處理後，尚須一段時間等待傷口復原癒合。另左前肢腕部因套索引起的環狀傷口已有收斂，並逐漸恢復中；嘴部上嘴唇處仍有當初咬鋼索造成的傷口未癒合，但較不嚴重。
獸醫師在進行完傷口清理、手術切除外露指骨以及雷射治療加速傷口癒合，整個檢查及醫療行動歷時約2小時結束。黑熊後續移置半室外熊舍繼續照養，預計仍需2至3周時間等待傷口癒合。
東勢林區管理處呼籲農民未來若遇有野生動物危害農作時，先行通報地方縣市政府或林管處協助防治，並多利用電圍籬及改良式陷阱精準防治野生動物危害，以減少對動物的傷害及誤捕瀕危動物。
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