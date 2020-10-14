合歡山公路聯絡道豪雨侵襲崩塌 將設45米懸臂式路面

南投縣仁愛鄉平靜部落通往合歡山公路（台14甲線）聯絡道，受豪雨侵襲致路面嚴重崩塌，縣府向中央爭取災修獲核定補助近1340萬元，後續將採棧橋式工法整修，施設長約45公尺的懸臂式路面，以降低施工開挖破壞，又能拓寬路幅。

縣府指出，今年5月豪雨成災，仁愛鄉都達村平靜部落通往合歡山公路聯絡道，以及合作村屯原道路均有災損情況，因該2條道路為部落居民及農產運輸出入的重要道路，因此向中央爭取災修復建補助，並獲核定約2160萬元經費。

而經先前道路現勘後發現，平靜往合歡山公路聯絡道路面嚴重崩塌，還有道路陡斜、下邊坡崩塌嚴重、路幅狹窄等問題；屯原道路2.1K、2.3K、2.45等3處路段道路擋土牆基礎，均因不堪豪雨各刷侵蝕嚴重淘空，路面也受車輛輾壓破損嚴重。

縣長林明溱說，經評估，合歡山公路聯絡道宜採棧橋式工法，將施設長約45公尺的懸臂式路面、增設護坡及U型溝，同時受災路段鋪設鋼性路面，並新建下邊坡護牆及掛網噴漿，除確保路面安全、鞏固下邊坡，更能避免擴大開挖破壞路基。

合作村屯原道路因有三處路損，因此將分兩個工程鋪設20公分厚的鋼性路面、加設金屬護欄，並打設50公斤重、長6公尺的鋼軌樁約80多支；針對這2條道路災損工程也向爭取中央災修復建補助，共獲核定經費約2160萬元。