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打1999竟接到廠商來電憂個資外洩 中市：再發生就懲處

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳文政指出，1999不能只顧效率不顧個資。圖／陳文政提供
台中市議員陳文政指出，1999不能只顧效率不顧個資。圖／陳文政提供

台中市議員陳文政今天在質詢指出，有市民向市民專線1999投訴，並留下個人資料，應由市府相關單位回覆，但市民竟接到投訴對象委外廠商回電答覆他，他擔心個資外洩。市府研考會主委吳皇昇表示，已兩度要求所屬單位應檢視與受託業者的約定事項，落實案件辦理及回復，並向民眾解釋說明，避免發生洩漏個資爭議，他強調再有個資洩漏疑慮將嚴處。

陳文政指出，民眾向1999投訴，自己的新車停在路平施工路段，但找不到車子，原來是包商用堆高機移車，他留下個人資料請市府回覆，最後竟是施工包商回電給他，讓他嚇一大跳。市民生氣表示「我把電話留給市府，怎麼可以外流我的個人資訊！」對1999個資保護有疑慮。

另有市府員工陳情曾遭到騷擾，有心人士利用1999「以客為尊」的特性，屢次在上班時間要求1999轉接特定市府員工，讓員工不勝其擾。

陳文政表示，台中1999已上線10年，因高效率多次獲服務類獎項，話務人員的確辛苦，但隨著個資法上路、民眾對個資保護的意識抬頭，1999受理流程應與時俱進，強化個資保護。他提醒市府，1999不能只追求便利性與處理效率，對於個資保護應完善。

他要求主管機關研考會，盡速調整1999受理流程，兼顧處理效率下，加強個資保護的管理。可參考坊間外送平台的轉接辦法，透過網路技術進行電話轉接，就算外送員和使用者都不知道彼此的私人號碼，也能安心的進行通話，讓雙方都保有隱私。

研考會主委吳皇昇表示，1999受理民眾反映案件時，都依個人資料保護法審慎進行案件處理，議員所反映的，恐有洩漏個人資料之疑慮。他表示，研考會去年3月、今年8月都發文請各機關及所屬單位，檢視與受託業者的約定事項，落實案件的辦理及回復，適時向民眾解釋說明，免生洩漏個資爭議，若再有個資洩漏疑慮將嚴處。

中市1999提供民眾諮詢活動與市政業務、派工通報及陳情檢舉等相關市政服務，話務人員會初步為民眾諮詢答復，若要求轉接市府各機關人員時，話務人員會向民眾詢問來電事由，轉接時告知諮詢項目，以利公務人員回應民眾。

個資 外送員

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