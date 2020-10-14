台中健身房增幅六都最高 議員：消費爭議也最多

中部因空汙嚴重，健身房如雨後春筍，台中健身房達93家，市議員黃守達今在民政業務質詢指出，今年1月至今台中市相關健身房消費案件申訴高達257件，在消費爭議排行榜名列前茅。法制局長李善植表示，市府會要求業者改善行銷方式，減少類似爭議。

黃守達指出，今年7月統計全台健身房家數總計674家，以台北119家為最多，高雄次之，台中93家是六都第三。比起前年同期，台中健身房數量雙倍增加，增幅六都最高。連網紅「館長」陳之漢都選擇在台中北屯開設健身房，9月甫開幕，就吸引千人以上朝聖。

黃守達表示，一般民眾面對業者話術時較容易被誘導，因此常傳出健身房的消費爭議，根據消保會統計，今年1月到10月，台中市就高達257件健身房消費案件申訴。尤其學生在健身房消費客群的比例也越來越高，相關法規宣導教育不能輕忽。

教育部體育署公告「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」黃守達建議法制局應加強宣導其內容，簽約前應檢視契約是否提供履約保證、遇到消費糾紛如何處理等觀念，製作相關圖宣或辦理講座的方式走入校園，會同運動局，加強稽查健身房提供契約，因應未來可預期發生的消費爭議。

李善植表示，法制局每年會針對運動健身服務業，查核硬體設施及定型化契約，除定期以懶人包宣導相關消費爭議外，消保官舉行運動業者消費糾紛檢討會議，要求業者改善行銷方式，減少類似消費爭議。