好拉風！42輛價值5億超跑大集合 供家扶兒試坐體驗

來自全台42輛價值超過5億的超跑，今天在彰化縣花壇鄉全拓工業大集合，目的是要讓彰化家扶中心家扶兒試坐體驗，追風的快感、隆隆的引擎聲，讓小朋友們都十分興奮。

此一超跑車友會公益活動，是由勝宏開發建設有限公司董事長陳湘羚發起，獲得各地車友熱烈響應，今天上午共有37輛超跑集結在全拓工業，其中兩輛是全新保時捷；全拓工業董事長吳崇讓也是超跑車友，除出借場地，還將自己收藏的7輛超跑加入陣容，包括5千萬元的保時捷Porsche 918、3200萬的藍寶堅尼、1800萬的法拉利等。

現場提供6輛給家扶兒試乘體驗，他們雖然分不清廠牌，但有黑、黃、白不同顏色，覺得很炫，在家扶人員協助下上車，並繫上安全帶，隨後，駕駛人油門一踩，響起隆隆引擎聲，即飛馳而去，讓他們都十分開心，好拉風，還有還搭不同車，在廣場繞了好幾圈，十分過癮。

目前就讀幼兒園小班的小凱，從會走路就喜歡在家推著學步車，儘管家中經濟困難，沒有機會乘坐汽車，他的媽媽獲知今天有這項超跑活動，特地帶著他一同來乘坐超跑，圓小凱坐車車的夢。

彰化家扶中心主任王震光告訴家扶兒說，不要以為這些超跑與大家的距離很遙遠，其實，彰化家扶扶幼委員會前主委林條金也是家扶兒出身，經過努力脫貧，現在也擁有保時捷、賓士、奧迪等3輛豪華轎車，「有為者亦若是」，將來大家有番成就時，不僅可以過得更好生活，還可以回饋社會，幫助更多人。