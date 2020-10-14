昔日蔣公行館變身社宅 盧秀燕：留老樹護生態

台中市東區東勢子段社會住宅基地原本是昔日蔣公行館「恊園」舊址，將規劃興建百戶社宅，台中市長盧秀燕今天主持開工典禮時指出，將保留5棵列管老樹，建構生態好宅。

台中市住宅發展工程處今天舉行「東區東勢子好宅新建工程」開工典禮，將斥資3億3000多萬元，提供100戶優質住宅，預計112年底完工。盧秀燕致詞表示，在她接任台中市長前，台中有200戶社宅完工，感謝前台中市長胡志強、林佳龍的努力。

盧秀燕指出，在她上任後，已有691戶完工，開工興建中有3077戶，今天開工的東勢子好宅是她上任後第4座開工的社宅，另還有1040戶將發包，預計民國111年前，台中完工或興建中的好宅會達到5008戶，盼落實居住正義。

盧秀燕表示，東勢子段基地過去為蔣公行館「恊園」所在地，為維護生態，市府保留5棵列管老樹，維持生態與樹木生長空間，只蓋100戶，並規劃610坪開放空間，成為鄰里大公園。

住宅處指出，「恊園」舊址，建築師以「環境教育從一棵樹開始」為設計概念，以老樹為起點串聯基地，讓建築體就像一棵樹自然伸展呼吸，結合傳統三合院「埕」的概念進行垂直立體化，各層住宅單元都能連結，與老樹意象相呼應，編織成生態自然共生的「埕」市。

住宅處表示，基地土地面積4236平方公尺，鄰接進化路，另銜接力行路、精武路作為連通市區主要進出通道，交通十分便利。規劃興建地下2層、地上15層的複合混居式社宅。