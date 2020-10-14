流感疫苗告急 中市社區施打限65歲以上長輩

流感疫苗5日開打後，民眾踴躍接種，疫苗供應告急，台中市政府今天宣布，15日起全市所有「社區設站」接種服務，僅供應65歲以上長者施打，11月起所有「社區設站」暫緩辦理。

台中市衛生局長曾梓展今天表示，「社區設站」原開放全體公費對象施打疫苗，考量資源有限，明日起「社區設站」僅提供65歲以上長者接種、不限數量，11月起所有「社區設站」暫緩辦理。

有關跨縣市接種，台中市長盧秀燕先前表示，疫苗採購是國家統一管理，由中央統一採購調度各縣市，目前疫苗為全國自由流動，對於依照戶籍地優先接種，需爭取中央同意。台中市衛生局也指出，市府已行文疾病管制署，建議中央評估推動。

民進黨籍台中市議員林德宇表示，衛生局應持續滾動檢討疫苗施打的狀況，在最快的時間內達成最大覆蓋率。根據流感傳播力計算，若接種率達3成，便不容易發生嚴重群聚。除現階段僅提供65歲以上長者接種的社區接種站外，也要加強學校學生、具高風險機構住民群體的疫苗分配，不要以偏蓋全。

曾梓展指出，另依疾病管制署建議優先調度疫苗給醫事人員、校園學生及幼兒，市府也已主動採購疫苗提供台中市市立高中職以下的學校教職員工，請至合約院所或在校園施打。公費流感疫苗接種對象仍可至各醫療院所或衛生所施打。

台中市日前已採購75萬2300劑，自10月5日開打以來，截至13日已回報接種27萬9764劑，達總採購量37%，平均每日接種量均在3萬劑以上。衛生局將每日監控疫苗接種速度並依供貨狀況，滾動調整疫苗配撥機制。

衛生局已建請中央緊急向國際採購、調度及配送疫苗，持續滾動控管，回應民眾需求。