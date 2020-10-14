台中13期挖到遺址建商負擔3億 市府：預定明年公告配地

台中市13期重劃區10幾年前挖出上千年的麻糍埔遺址、番婆庄遺址，依文資法規定地主須負責試掘等費用，高達3億元，議員李中表示這是惡法。重劃委員向地政局陳情，希望由重劃基金支出。台中市政府地政局表示，因文資法規定須由地主負擔，除非中央修法。13期因發遺址，進度大幅落後，市府預計明年公告配地。

台中市七期、單元一、十三期重劃區都曾發現遺址，對考古與文化學者來說，是挖到歷史珍寶。但對開發商來說，卻如同一場噩夢，因必須立即停止開發，工程延宕、延遲推案，業者還得額外負擔試掘、搶救及鑑定等費用，十三期重劃區因發現麻糍埔考古遺址、番婆庄考古遺址，地主須負擔近3億元。

地政局表示，13期重劃進度因發現遺址大受影響，把十三期重劃區公共設施調整近6公頃，讓重劃進度繼續，花了10年，最近進入籌備配地的期程，針對地主表示須負擔試掘等費用，不近人情又不合理，地政局表示必須由主管單位文化局反映。

十三重劃區面積達 229 公頃，西側有環中路（台中生活圈2號線）串連生活圈特3號道路及高速公路南屯、中港交流道，中央則有文心南路貫穿至中投公路，是屯區往返南區、大里、霧峰及南投幹道，南側的建國北路，也是市區往返高鐵烏日站之主要道路。