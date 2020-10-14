快訊

擬開帛琉旅遊泡泡、東洋疫苗爭議 陳時中14：00說明

蔡英文「論文門事件」挨告 賀德芬拒不出庭等待拘提

南投客家文化節18日登場 看表演嚐美食玩闖關

中央社 / 南投縣14日電

南投縣政府18日將舉辦南投縣客家文化節，邀社團、各級客語生活學校、客語薪傳師展現與時俱進的客家文化，現場安排表演、闖關遊戲、美食品嚐，並邀客籍藝人郎祖筠辦講座。

落實客語向下扎根及推展客家文化技藝，南投縣政府文化局18日將在中興新村大操場舉辦南投縣客家文化節系列活動，現場安排歌舞表演、語文闖關遊戲、客家美食品嚐，當天下午也邀請郎祖筠在文化局演講廳分享人生故事、說話藝術、專業劇場領域成就。

文化局今天對外宣傳，南投縣副縣長陳正昇、文化局長林榮森、南投縣客家協會理事長范光順等人出席。陳正昇表示，南投客家鄉親近8萬人，占全縣人口1/6，各鄉鎮市客家協會很團結地傳承客家文化，這次舉辦專屬客家藝文的大型演出，機會難得，邀遊客欣賞。

文化局表示，第一屆南投縣客家文化節公元2018年舉辦，當年以「中台灣客藝打擂台」為主軸，邀南投、台中、彰化、苗栗客家社團組隊競技表演，包含客家歌謠、舞蹈、話劇、合唱、樂器演奏，今年第二屆則是定調「客藝同樂，牽手寶貝」，以南投的客家團體為主。

文化局表示，南投縣推廣客語生活向下扎根到幼兒園階段，這屆定名「牽手寶貝」，就是象徵客家文化老少傳承並展演成果，邀請國小、幼兒園、客家協會等共15個團隊帶來充滿客家風情的歌舞表演，歡迎民眾到場共享南投客庄嘉年華。

客家文化節 文化局 客語

延伸閱讀

影／中興新村沒落又活化21年 文創聚落總算成形

緋聞男友才說「閃婚」 郭雪芙卻打槍喊：我不婚！

演藝圈假面閨蜜不演了 郭雪芙慘遭惡言打擊氣到爆哭

12歲發現特殊體質 楊子儀濟公上身開出2數字真明牌

相關新聞

台中流感疫苗再管控！中市明起社區設站僅供老人接種

今年流感疫苗施打踴躍，疫苗需求比往年高，台中市繼9日起全市流感合約醫療院所採每日限額管控後，台中市政府今天宣布，明天起全...

台中13期挖到遺址建商負擔3億 市府：預定明年公告配地

台中市13期重劃區10幾年前挖出上千年的麻糍埔遺址、番婆庄遺址，依文資法規定地主須負責試掘等費用，高達3億元，議員李中表...

老屋活化申請延長到11月 老屋成青創基地振興文化經濟

彰化縣文化局辦理「歷史老屋活化再利用補助計畫」，原受理申請日期至今年9月30日，為使民眾有更加充裕時間準備送件計畫，延長...

東埔蚋溪推廣蝴蝶廊道 志工投入生態環境保護

原本只有荒煙蔓草的河道滯洪池，變身蝴蝶廊道聚集的生態區，竹山東埔蚋溪環境生態保護協會認養多年後，不但吸引了台灣特有種的黃...

注意！奧萬大重要聯外幹道　投83線今起封路交管

南投縣仁愛鄉山區道路因地處偏遠不易保養，且易受天災豪雨損害而需修繕，其中通往奧萬大森林遊樂區的投83線，從今起至11月1...

彰化跨區就醫接送 病友省錢

彰化縣府考量縣民有2成須到外縣市就醫，在全國首創失能者跨區到中彰投雲就醫接送服務車隊，往返最高可省下約2000元；縣府昨...

廣角鏡／觀光搗亂者…罰

南投縣日月潭伊達邵碼頭水蛙裝置藝術，被人吐滿檳榔汁汙穢，日管處痛心，表示將加裝監視器，查獲破壞公物可依發展觀光條例處50...

校舍補強重建 台中3年再砸19億

921地震後中部地區建築物耐震係數提高，截至去年中市與中央共投入101.95億元，已完成594棟校舍補強、99棟拆除重建...

台中會展中心追加預算 「吵吵」通過

台中市首座公設水湳會展中心興建中，卻因拖太久經費暴增，原58億多預算只能做建築主體，市府昨再送出16.8億追加預算內部裝...

綠批市府偷渡預算避監督 盧秀燕：都須經議會同意

台中市議會今進行市府提案丶三讀會議，追加3項建設經費近20億元，民進黨議員批市府用提案方式偷渡追加預算，變相規避實質審查...

八卦山多停1分鐘收1小時費用 彰化城觀處要求全面清查退還

台中市日前爆出大里和大甲區6處委外停車場超收停車費，彰化也傳出一樣的烏龍事件，陳姓女子昨天在臉書社團「彰化人大小事」貼文...

40歲男打壘球突倒地 CPR+AED從鬼門關搶救回來

AED(自動體外心臟電擊去顫器）加CPR（心肺復甦術）是目前最有效的急救方式，家住台中的40歲男子黃威軒，今年9月13日...

熱門新聞

北北基軌道四長會議五大共識曝光 基隆輕軌升級捷運

基隆捷運、汐東線整合後 初步路線規畫曝光

傳輕軌改捷運稱「南基捷運」 柯文哲：改名字就開始賺錢？

鐵達尼逃難？宣傳旗如招魂旗？ 台南國慶焰火遊客傻眼

台鐵汐科站月台進出超恐怖 雙捷匯聚盼別複製通勤惡夢

汐止將有2捷運 地方盼儘速動工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。