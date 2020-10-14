南投客家文化節18日登場 看表演嚐美食玩闖關

南投縣政府18日將舉辦南投縣客家文化節，邀社團、各級客語生活學校、客語薪傳師展現與時俱進的客家文化，現場安排表演、闖關遊戲、美食品嚐，並邀客籍藝人郎祖筠辦講座。

落實客語向下扎根及推展客家文化技藝，南投縣政府文化局18日將在中興新村大操場舉辦南投縣客家文化節系列活動，現場安排歌舞表演、語文闖關遊戲、客家美食品嚐，當天下午也邀請郎祖筠在文化局演講廳分享人生故事、說話藝術、專業劇場領域成就。

文化局今天對外宣傳，南投縣副縣長陳正昇、文化局長林榮森、南投縣客家協會理事長范光順等人出席。陳正昇表示，南投客家鄉親近8萬人，占全縣人口1/6，各鄉鎮市客家協會很團結地傳承客家文化，這次舉辦專屬客家藝文的大型演出，機會難得，邀遊客欣賞。

文化局表示，第一屆南投縣客家文化節公元2018年舉辦，當年以「中台灣客藝打擂台」為主軸，邀南投、台中、彰化、苗栗客家社團組隊競技表演，包含客家歌謠、舞蹈、話劇、合唱、樂器演奏，今年第二屆則是定調「客藝同樂，牽手寶貝」，以南投的客家團體為主。

文化局表示，南投縣推廣客語生活向下扎根到幼兒園階段，這屆定名「牽手寶貝」，就是象徵客家文化老少傳承並展演成果，邀請國小、幼兒園、客家協會等共15個團隊帶來充滿客家風情的歌舞表演，歡迎民眾到場共享南投客庄嘉年華。