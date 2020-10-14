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中科二林園區招商 可提供建廠土地逾百公頃

中央社 / 台中14日電

中科二林園區公共建設陸續完工，中科管理局今天表示，將於27日舉辦二林園區投資招商說明會，目前可立即提供建廠土地逾百公頃，是中台灣可供建廠用地面積最大的科學園區。

為吸引優質廠商進駐投資，加速中科二林園區科技產業聚落形成，中科管理局與行政院中部聯合服務中心將於27日，在彰化縣員林市昇財麗禧酒店共同舉辦「中科二林園區投資招商說明會」，歡迎有意願投資廠商踴躍報名參加。

中科管理局指出，二林園區自2018年5月通過二階環評審查後，園區公共建設已陸續施作完工，中科保警隊也正式進駐，初期服務據點已建置完成，第一期標準廠房以及園區從業人員宿舍等工程也都已同步規劃興建中。

中科管理局表示，二林園區聚焦發展中台灣既有優勢產業，包括機械設備、微型醫材、汽車零組件、重點綠能等科技產業，園區面積631公頃，可供產業進駐專區有343公頃，坵塊方整、選擇多，廠房的設計及配置可充分發揮。

中科管理局指出，目前二林園區同步開發建設可立即提供建廠土地有100多公頃，是中台灣可供建廠用地面積最大的科學園區，且每平方公尺每月租金僅為新台幣8.21元，可減輕廠商初期建置成本，在相對低負擔的條件下，將更多資金運用於研發及設備升級，並可保留充裕的後期擴廠空間，是事業永續經營布局的最佳選擇。

行政院

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