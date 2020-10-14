彰化聖王廟門神彩繪缺損 加固填補減緩裂損

國定古蹟彰化聖王廟門神彩繪缺損，部分木門有變形、彩繪缺損的問題，其中一幅門神彩繪層甚至有6成佚失，彰化市公所計畫先進行加固填補，減緩裂損速度，再決定後續作為。

根據文化部文化資產網的資料，由於彰化縣城早期以閩粵地區移民人口為主，屬於國定古蹟的聖王廟為漳州人重要信仰中心，主祀開漳聖王，廟宇的建築格局為三進兩院，三川殿前有雕工精細的青龍白虎八字牆，而正殿的架構則是採用三通五瓜，即為以三根通樑與五個瓜桶所組合而成的梁架。

彰化聖王廟門神彩繪老舊破損，管理單位彰化市公所請專家進行研究確認缺損情形，再決定要如何修復；彰化市長林世賢接受媒體聯訪時說，門神彩繪是廟宇重要的空間構件，因此決定將門神彩繪修復工作獨立出來，先進行檢測。

接受委託的「采牧士山房」主持人周志明接受媒體聯訪時說，聖王廟的門神彩繪經調查後發現至少有2層以上，不過依據文獻調查，門神彩繪沒有確切的施作時間及作者，而聖王廟三川殿中港門神為秦叔寶、尉遲恭，彩繪層有2層，表面嚴重缺損佚失；至於龍邊小港到虎邊小港等4扇門神彩繪，都是文官圖案，一樣有嚴重缺損的問題。

周志明指出，其中一扇龍邊小港的門神彩繪，木板接縫處開裂，彩繪圖案臉部無法辨識，表面彩繪層有近6成左右佚失，表面有粉塵堆積，他們會先進行加固填補工作，避免彩繪持續裂損。