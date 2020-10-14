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老屋活化申請延長到11月 老屋成青創基地振興文化經濟

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市的「咖啡烟」店長小時候就是生長在彰化市永樂街，經營者選擇回到小時候生活的街區，將彰化縣定古蹟聖王廟旁的原本的製麵碾米工廠轉變為咖啡館，咖啡館內保存部分製麵碾米的器材，讓老屋過往的功能記憶與咖啡現代生活並存。圖／彰化縣文化局提供
彰化市的「咖啡烟」店長小時候就是生長在彰化市永樂街，經營者選擇回到小時候生活的街區，將彰化縣定古蹟聖王廟旁的原本的製麵碾米工廠轉變為咖啡館，咖啡館內保存部分製麵碾米的器材，讓老屋過往的功能記憶與咖啡現代生活並存。圖／彰化縣文化局提供

彰化縣文化局辦理「歷史老屋活化再利用補助計畫」，原受理申請日期至今年9月30日，為使民眾有更加充裕時間準備送件計畫，延長受理申請時間至11月15日，彰化縣文化局長張雀芬說，縣府今年除了已爭取文化部補助老屋修繕經營經費七千多萬元，縣府也編列二千多萬元補助，希望能保留更多老屋風華以振興地方文化經濟。

張雀芬表示，為提倡民間自發性保存並活化老屋，彰化縣府文化局今年已爭取到文化部同意補助12案建物整修共7083萬多元，文化經營類5案47萬元。

彰化縣政府也編列約二千萬預算繼續開放申請，今年已核定並申請中的案件有修繕類申請案16案， 經費863萬元，經營類申請案 9案61萬多元。而去年共補助15件共660萬多元。

近二年已完成活化的老屋包括有、大村鄉大路畔柑仔店、彰化市品茗茶丘好、二水鄉鐵道老屋齊造園、長源醫院鹿港歷史影像館、摸乳巷黃宅、金盛巷施宅等。

還有鹿港泰豐號(翫書房)是百年老店玉珍齋將老屋修繕後經營糕點茶屋,保存老街百年風華。彰化市的「咖啡烟」店長小時候就是生長在彰化市永樂街，經營者選擇回到小時候生活的街區，將彰化縣定古蹟聖王廟旁的原本的製麵碾米工廠轉變為咖啡館，咖啡館內保存部分製麵碾米的器材，讓老屋過往的功能記憶與咖啡現代生活並存。

彰化縣文化局補助的「小型修繕類」是補助進行歷史、老屋建物本體修繕（不含裝潢、新建、改建及擴建），以恢復其原有文化歷史脈絡，並依原有風貌、構造、材料、工法等進行修繕為原則，補助比例最高為50%，補助金額以新臺幣50萬元為上限。

「文化經營類」則是補助承租人於歷史老屋從事有助於提升在地生活、文化藝術或傳統技藝等，每月租金補助最高5000元，以年度為單位，得連續申請。

補助資格為建築物位於彰化縣內，非具文化資產保存法規範身分，且於民國六十年前興建完成，具有歷史、文化，並有保存再生價值者。今年延長受理申請時間至11月15日，補助規範及相關申請書件表格可查詢文化局官網的熱門主題「老屋補助」，網址為：https://www.bocach.gov.tw。

「摸乳巷黃宅」與文化局合作簽定5年使用契約做為鹿港青創基地，目前進行公益換租招商中。圖／彰化縣文化局提供
「摸乳巷黃宅」與文化局合作簽定5年使用契約做為鹿港青創基地，目前進行公益換租招商中。圖／彰化縣文化局提供
大村鄉的主要道路旁的「大路畔柑仔店」以社區營造彩繪、老屋活動整理等各種方式重新帶動整個社區空間。圖／彰化縣文化局提供
大村鄉的主要道路旁的「大路畔柑仔店」以社區營造彩繪、老屋活動整理等各種方式重新帶動整個社區空間。圖／彰化縣文化局提供
泰豐號(翫書房)鹿港百年老店玉珍齋將老屋修繕後經營糕點茶屋,保存老街百年風華。圖／彰化縣文化局提供
泰豐號(翫書房)鹿港百年老店玉珍齋將老屋修繕後經營糕點茶屋,保存老街百年風華。圖／彰化縣文化局提供
長源醫院為公私協力的示範基地，由許正園醫師無償提供5年老屋空間，文化局協助經營管理，未來將作為「長源醫院鹿港歷史影像館」及青創基地使用。圖／彰化縣文化局提供
長源醫院為公私協力的示範基地，由許正園醫師無償提供5年老屋空間，文化局協助經營管理，未來將作為「長源醫院鹿港歷史影像館」及青創基地使用。圖／彰化縣文化局提供
「金盛巷施宅」與文化局合作簽定5年使用契約做為鹿港青創基地，目前進行公益換租招商中。圖／彰化縣文化局提供
「金盛巷施宅」與文化局合作簽定5年使用契約做為鹿港青創基地，目前進行公益換租招商中。圖／彰化縣文化局提供
82年次的屋主在彰化市承租舊台鐵宿舍經營「品 • 茗茶丘好」也目前彰化縣歷史老屋最年輕的經營者，將老屋空間進行多元運用。 圖／彰化縣文化局提供
82年次的屋主在彰化市承租舊台鐵宿舍經營「品 • 茗茶丘好」也目前彰化縣歷史老屋最年輕的經營者，將老屋空間進行多元運用。 圖／彰化縣文化局提供

老屋 咖啡館

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