老屋活化申請延長到11月 老屋成青創基地振興文化經濟

彰化縣文化局辦理「歷史老屋活化再利用補助計畫」，原受理申請日期至今年9月30日，為使民眾有更加充裕時間準備送件計畫，延長受理申請時間至11月15日，彰化縣文化局長張雀芬說，縣府今年除了已爭取文化部補助老屋修繕經營經費七千多萬元，縣府也編列二千多萬元補助，希望能保留更多老屋風華以振興地方文化經濟。

張雀芬表示，為提倡民間自發性保存並活化老屋，彰化縣府文化局今年已爭取到文化部同意補助12案建物整修共7083萬多元，文化經營類5案47萬元。

彰化縣政府也編列約二千萬預算繼續開放申請，今年已核定並申請中的案件有修繕類申請案16案， 經費863萬元，經營類申請案 9案61萬多元。而去年共補助15件共660萬多元。

近二年已完成活化的老屋包括有、大村鄉大路畔柑仔店、彰化市品茗茶丘好、二水鄉鐵道老屋齊造園、長源醫院鹿港歷史影像館、摸乳巷黃宅、金盛巷施宅等。

還有鹿港泰豐號(翫書房)是百年老店玉珍齋將老屋修繕後經營糕點茶屋,保存老街百年風華。彰化市的「咖啡烟」店長小時候就是生長在彰化市永樂街，經營者選擇回到小時候生活的街區，將彰化縣定古蹟聖王廟旁的原本的製麵碾米工廠轉變為咖啡館，咖啡館內保存部分製麵碾米的器材，讓老屋過往的功能記憶與咖啡現代生活並存。

彰化縣文化局補助的「小型修繕類」是補助進行歷史、老屋建物本體修繕（不含裝潢、新建、改建及擴建），以恢復其原有文化歷史脈絡，並依原有風貌、構造、材料、工法等進行修繕為原則，補助比例最高為50%，補助金額以新臺幣50萬元為上限。

「文化經營類」則是補助承租人於歷史老屋從事有助於提升在地生活、文化藝術或傳統技藝等，每月租金補助最高5000元，以年度為單位，得連續申請。