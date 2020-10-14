快訊

Gogoro驚爆離職工程師竊密 公司回應了

東埔蚋溪推廣蝴蝶廊道 志工投入生態環境保護

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
木屐寮滯洪生態區4年前完成整治，由東埔蚋溪環境生態保護協會進行認養。圖／第四河川局提供
木屐寮滯洪生態區4年前完成整治，由東埔蚋溪環境生態保護協會進行認養。圖／第四河川局提供

原本只有荒煙蔓草的河道滯洪池，變身蝴蝶廊道聚集的生態區，竹山東埔蚋溪環境生態保護協會認養多年後，不但吸引了台灣特有種的黃裳鳳蝶回歸，目前更復育40多種蝴蝶成功在此生活，在特生中心的指導下，10月24日將舉辦「生物多樣性聯合成果展」，讓民眾認識獨有的草原池、原生自然植物區、濕地與木棧道。

源自於原住民語的「東埔蚋溪」，是濁水溪的支流，921地震時，洪水土石流再度沖毀東埔蚋溪堤防，造成「木屐寮聚落」產業的嚴重受創，河川整治後，設置滯洪池並規劃設有，由東埔蚋溪環境生態保護協會接手認養，充分利用鄰近鎮區的木屐寮滯洪生態區，讓原本只有荒煙蔓草的河道滯洪池，藉由推廣蝴蝶廊道，廣植蜜源植物及蝴蝶食草，4年來成功找回台灣「蝴蝶王國」的美名。

協會工作人員曾銘振指出，以蝴蝶生態環境教育，開闢蝴蝶廊道4年來，讓學生可在寓教於樂的學習環境，體會「生物多樣性」觀念，讓學生養成「動手做、觀察、保育」的想法，投入生態環境保護工作，進而帶動更多人進到竹山來觀摩學習。

東埔蚋溪環境生態保護協會表示，透過蝴蝶生態環境教育，可讓學童可以遠離3C保母的生活，讓學生培養動手做及生態觀察的習慣，參與園區植栽及蝴蝶復育，林以此成功案例結合學校推廣，擴大結合竹山鎮內學校，設置蝴蝶與植物生態教育場域。

前山國小學童參與蝴蝶生態的校外教學，從蝴蝶的卵、幼蟲、成蝶開始展開觀察並紀錄。圖／東埔蚋溪環境生態保護協會提供
前山國小學童參與蝴蝶生態的校外教學，從蝴蝶的卵、幼蟲、成蝶開始展開觀察並紀錄。圖／東埔蚋溪環境生態保護協會提供
美麗的的紅紋鳳蝶也是學童觀察的目標，目前已回到生態區的蝴蝶廊道生活。圖／東埔蚋溪環境生態保護協會提供
美麗的的紅紋鳳蝶也是學童觀察的目標，目前已回到生態區的蝴蝶廊道生活。圖／東埔蚋溪環境生態保護協會提供
台灣特有種的黃裳鳳蝶，目前已開始回到生態區的蝴蝶廊道生活。圖／東埔蚋溪環境生態保護協會提供
台灣特有種的黃裳鳳蝶，目前已開始回到生態區的蝴蝶廊道生活。圖／東埔蚋溪環境生態保護協會提供

滯洪池 認養

延伸閱讀

康舒太陽光電站 啟用

【夫妻之間】May／他的歡喜清歡

南投／日月潭晶園渡假休閒村 蝴蝶宴 跟著蝴蝶去旅行

埔里結合漆藝創作 重塑蝶鎮美譽

相關新聞

台中流感疫苗再管控！中市明起社區設站僅供老人接種

今年流感疫苗施打踴躍，疫苗需求比往年高，台中市繼9日起全市流感合約醫療院所採每日限額管控後，台中市政府今天宣布，明天起全...

老屋活化申請延長到11月 老屋成青創基地振興文化經濟

彰化縣文化局辦理「歷史老屋活化再利用補助計畫」，原受理申請日期至今年9月30日，為使民眾有更加充裕時間準備送件計畫，延長...

東埔蚋溪推廣蝴蝶廊道 志工投入生態環境保護

原本只有荒煙蔓草的河道滯洪池，變身蝴蝶廊道聚集的生態區，竹山東埔蚋溪環境生態保護協會認養多年後，不但吸引了台灣特有種的黃...

注意！奧萬大重要聯外幹道　投83線今起封路交管

南投縣仁愛鄉山區道路因地處偏遠不易保養，且易受天災豪雨損害而需修繕，其中通往奧萬大森林遊樂區的投83線，從今起至11月1...

彰化跨區就醫接送 病友省錢

彰化縣府考量縣民有2成須到外縣市就醫，在全國首創失能者跨區到中彰投雲就醫接送服務車隊，往返最高可省下約2000元；縣府昨...

廣角鏡／觀光搗亂者…罰

南投縣日月潭伊達邵碼頭水蛙裝置藝術，被人吐滿檳榔汁汙穢，日管處痛心，表示將加裝監視器，查獲破壞公物可依發展觀光條例處50...

校舍補強重建 台中3年再砸19億

921地震後中部地區建築物耐震係數提高，截至去年中市與中央共投入101.95億元，已完成594棟校舍補強、99棟拆除重建...

台中會展中心追加預算 「吵吵」通過

台中市首座公設水湳會展中心興建中，卻因拖太久經費暴增，原58億多預算只能做建築主體，市府昨再送出16.8億追加預算內部裝...

綠批市府偷渡預算避監督 盧秀燕：都須經議會同意

台中市議會今進行市府提案丶三讀會議，追加3項建設經費近20億元，民進黨議員批市府用提案方式偷渡追加預算，變相規避實質審查...

八卦山多停1分鐘收1小時費用 彰化城觀處要求全面清查退還

台中市日前爆出大里和大甲區6處委外停車場超收停車費，彰化也傳出一樣的烏龍事件，陳姓女子昨天在臉書社團「彰化人大小事」貼文...

40歲男打壘球突倒地 CPR+AED從鬼門關搶救回來

AED(自動體外心臟電擊去顫器）加CPR（心肺復甦術）是目前最有效的急救方式，家住台中的40歲男子黃威軒，今年9月13日...

影／中興新村沒落又活化21年 文創聚落總算成形

台灣省政府過去座落在中興新村，營造花園城市榮景，但21年前精省又遭921震殤，隨歲月頹圯沒落，期間多次活化，效果卻有限；...

熱門新聞

北北基軌道四長會議五大共識曝光 基隆輕軌升級捷運

基隆捷運、汐東線整合後 初步路線規畫曝光

傳輕軌改捷運稱「南基捷運」 柯文哲：改名字就開始賺錢？

鐵達尼逃難？宣傳旗如招魂旗？ 台南國慶焰火遊客傻眼

台鐵汐科站月台進出超恐怖 雙捷匯聚盼別複製通勤惡夢

台鐵火車續進基隆縱貫線起點免搬家 基隆捷運先到八堵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。