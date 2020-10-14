東埔蚋溪推廣蝴蝶廊道 志工投入生態環境保護

原本只有荒煙蔓草的河道滯洪池，變身蝴蝶廊道聚集的生態區，竹山東埔蚋溪環境生態保護協會認養多年後，不但吸引了台灣特有種的黃裳鳳蝶回歸，目前更復育40多種蝴蝶成功在此生活，在特生中心的指導下，10月24日將舉辦「生物多樣性聯合成果展」，讓民眾認識獨有的草原池、原生自然植物區、濕地與木棧道。

源自於原住民語的「東埔蚋溪」，是濁水溪的支流，921地震時，洪水土石流再度沖毀東埔蚋溪堤防，造成「木屐寮聚落」產業的嚴重受創，河川整治後，設置滯洪池並規劃設有，由東埔蚋溪環境生態保護協會接手認養，充分利用鄰近鎮區的木屐寮滯洪生態區，讓原本只有荒煙蔓草的河道滯洪池，藉由推廣蝴蝶廊道，廣植蜜源植物及蝴蝶食草，4年來成功找回台灣「蝴蝶王國」的美名。

協會工作人員曾銘振指出，以蝴蝶生態環境教育，開闢蝴蝶廊道4年來，讓學生可在寓教於樂的學習環境，體會「生物多樣性」觀念，讓學生養成「動手做、觀察、保育」的想法，投入生態環境保護工作，進而帶動更多人進到竹山來觀摩學習。