台中流感疫苗再管控！中市明起社區設站僅供老人接種

今年流感疫苗施打踴躍，疫苗需求比往年高，台中市繼9日起全市流感合約醫療院所採每日限額管控後，台中市政府今天宣布，明天起全市所有「社區設站」接種服務，僅供老人接種、不限數量，11月起所有「社區設站」暫緩辦理，公費流感疫苗接種對象仍可至各醫療院所或衛生所施打；衛生局已建請中央緊急向國際採購、調度及配送疫苗，持續滾動控管，回應民眾需求。

衛生局長曾梓展說明，「社區設站」原開放全體公費對象施打疫苗，考量資源有限，明日起「社區設站」僅提供65歲以上長者接種、不限數量，11月起所有「社區設站」暫緩辦理；另依疾病管制署建議優先調度疫苗給醫事人員、校園學生及幼兒，市府也已主動採購疫苗提供台中市市立高中職以下的學校教職員工，請至合約院所或在校園施打。

台中市衛生局統計，台中市採購公費流感疫苗75萬2300劑，中央配撥下來至今累計約48萬劑，今年公費流感疫苗從本月5日開打以來，台中市接種人數突破去年2到3倍，到14日共打了27萬9764劑，，達總採購量37%，平均每日接種量均在3萬劑以上。

台中市衛生局說明，衛生局從9日起，全市611家流感合約醫療院所採限額管控，監控疫苗接種速度並依供貨狀況，滾動調整疫苗配撥機制。

衛生局表示，流感是經由病患咳嗽或打噴嚏產生飛沫，將病毒傳播給周圍的人，尤其是在密閉空間，更容易造成病毒傳播，呼籲民眾應持續落實勤洗手、戴口罩，並保持室內通風；若出現呼吸道感染症狀，應盡速就醫並在家休息，降低社區感染風險。