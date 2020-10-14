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台中建築經營協會大師講座啟動 來趟走讀東海大學建築

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市建築經營協會「大師講座」昨天啟動新模式，由東海大學建築學系副教授邱浩修（左）帶領下，走讀東海大學建築。記者趙容萱／攝影
台中市建築經營協會「大師講座」昨天啟動新模式，由東海大學建築學系副教授邱浩修（左）帶領下，走讀東海大學建築。記者趙容萱／攝影

台中市建築經營協會10月份「大師講座」昨天下午啟動新模式，在東海大學建築學系副教授邱浩修帶領下，以「東方現代性」為主題，在1小時的專題演講後，來趟走讀東海大學建築、探索陳其寬繪畫中的現代人文思想。

台中市建築經營協會理事長邱名仕說，今年恰逢東海大學建築系創立60周年，東海校園被譽為台灣最美的大學校園，空間地景、建築文化都很值得建築業界人士欣賞與探討；作為台灣建築發展重要指標的「實構築」展，年初在台中舉辦時，其平行展「東海現代性」陳其寬建築文件展也引起回響，會員都很期待走讀東海校園建築。

邱浩修的演講從陳其寬建築師的藝術與空間思想，回溯這個因時代脈絡而造成的美麗偶遇，進一步欣賞現代建築在地化的思想典範。

邱浩修說，東海校園見證台灣建築文化思想的創新與突破，是60多年前，在貝聿銘、張肇康、陳其寬三位旅美華人建築師的合力擘劃實踐下，所做的種種嘗試。

邱浩修指出，東海大學校園的現代性實踐與影響，不僅限於路思義教堂混凝土曲面的獨特設計與營建成就，這個以唐式建築為參照的校園與建築群，布局大器卻空間柔和，功能素樸卻意境深遠，建築粗獷卻構造細膩，應和著批判性地域主義的哲學旗幟，又以另一種東方文人的優雅姿態，同時抵抗當時象徵傳統的文化符號語境，以及現代建築過度抽象而空洞的空間失語症。

邱浩修認為，要能達到這種思想層次、幾位建築師的文化修為境界，如同羅時瑋教授的觀察，需要對「中國講求拙與淡的文人藝術與西方現代藝術的抽象表現，可以出入而自得，才能連通現代與傳統間這種隱微的關聯」，因此這是一個時代造就出的建築思想高峰。

台中市建築經營協會「大師講座」昨天啟動新模式，由東海大學建築學系副教授邱浩修（中）帶領下，走讀東海大學建築。記者趙容萱／攝影
台中市建築經營協會「大師講座」昨天啟動新模式，由東海大學建築學系副教授邱浩修（中）帶領下，走讀東海大學建築。記者趙容萱／攝影

建築 東海大學

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