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中部最大科學園區用地開發完成 中科管理局27日招商

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
中科管理局上午指出，二林園區前年5月通過二階環評審查後，園區公共建設目前已陸續施作完工，可立即提供1百多公頃建廠土地供廠商進駐，是目前中台灣可供建廠用地面積最大之科學園區。圖／中科管理局提供
中科管理局上午指出，二林園區前年5月通過二階環評審查後，園區公共建設目前已陸續施作完工，可立即提供1百多公頃建廠土地供廠商進駐，是目前中台灣可供建廠用地面積最大之科學園區。圖／中科管理局提供

中科二林園區前年5月通過二階環評審查後，園區公共建設目前已陸續施作完工，並可立即提供1百多公頃建廠土地供廠商進駐，是目前中台灣可供建廠用地面積最大之科學園區。為加速科技產業聚落形成，吸引優質廠商進駐投資，中科管理局與行政院中部聯合服務中心27日將在員林市昇財麗禧酒店舉辦「中科二林園區投資招商說明會」，歡迎有意願投資廠商踴躍報名參加。

中科管理局指出，二林園區初期服務據點已建置完成，保警隊亦進駐；第一期標準廠房以及園區從業人員宿舍等工程已同步規劃興建中，園區將提供安全、便捷、完善的服務，並聚焦發展中台灣既有優勢產業，包括機械設備、微型醫材、汽車零組件、重點綠能等科技產業。

中科說，二林園區面積631公頃，可供產業進駐專區有343公頃，坵塊方整、選擇多，廠房的設計及配置可充份發揮。目前可立即提供建廠土地有1百多公頃，為中台灣可供建廠用地面積最大之科學園區，且土地租金每月每平方公尺僅為8.21元，可減輕廠商初期建置成本；在相對低負擔的條件下，將更多資金運用於研發及設備升級，並可保留充裕的後期擴廠空間，是事業永續經營布局的最佳選擇。

此外，為促進園區聯外交通路網更加便捷，台76快速道路延伸線工程預計2025年完工，屆時可大幅縮短中彰投區域的運輸時間，便利人流、物流運輸，大幅降低運輸成本。

此次的「中科二林園區投資招商說明會」行政院中部聯合服務中心大力協助並推薦，將藉由投資環境介紹及現場座談，招攬有用地需求之科技廠商進駐，歡迎廠商踴躍報名，相關訊息可洽主辦單位：中部科學園區管理局投資組、電話（04）25658588#7316#7319。

行政院 酒店

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