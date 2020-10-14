注意！奧萬大重要聯外幹道　投83線今起封路交管

南投縣仁愛鄉山區道路因地處偏遠不易保養，且易受天災豪雨損害而需修繕，其中通往奧萬大森林遊樂區的投83線，從今起至11月15日進行路面瀝青混凝土鋪設工程，並實施交管，施工平日僅開放中午12點至下午1點，例假日不管制。

縣府工務處指出，投83線是從仁愛霧社前往奧萬大森林遊樂區的重要道路，今年規劃辦理道路改善工程，包括沿線上邊坡、排水溝整治、安全護欄等，今起將針對1K至8.6K（霧社端至上口段）進行最後的路面刨除、瀝青混凝土鋪設作業。

該瀝青刨鋪工程粗估需30個工作天，工期將從今（14日）起至11月15日，施工期間採道路全線封閉，每天上午8時30分至下午4點30分實施交管，原則上僅放行中午12點至下午1點時段；考量例假日車流量大，因此不施工也不管制。

只不過，投83線1K至8.6K路段是當地親愛、萬豐村民往返霧社的主要道路，也是遊客前往奧萬大的旅遊幹道，而秋冬將進入楓紅季節，道路工程施作勢必對當地交通造成一定影響；對此，縣府提醒用路人，注意管制時間，或提前改道。

南投林區管理處表示，遊客若想到奧萬大遊玩，可在埔里改道行駛投71鄉道，經法治村武界部落、萬豐村、親愛村抵達奧萬大，該路線車程雖比投83線多了約20分鐘，但沿途景點豐富，且更具原鄉部落風情，民眾將能可增加旅遊體驗。