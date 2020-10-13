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和美實驗學校限量桌曆來了 奇幻旅行收錄21件作品

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
和美實驗學校今年以「奇幻旅行繪本」為主題，彙編2021仁愛桌曆義賣。記者林敬家／攝影
和美實驗學校今年以「奇幻旅行繪本」為主題，彙編2021仁愛桌曆義賣。記者林敬家／攝影

國立和美實驗學校是全國唯一一所普通班與特教班融合的學校，連續第10年將學生作品集結設計桌曆義賣，多年下來已經累計賣出約5萬本，公司企業最多，今年校方再以「奇幻旅行繪本」為主題，彙編2021仁愛桌曆，再度展現學生的藝術創作。

財團法人仁愛文教基金會長期協助和美實驗學校身心障礙學生課業輔導、急難救助、就業訓練，身心障礙者體育、藝文、文康及教育等相關活動。從2011年起，在讀賣消費廣告公司義務協助設計下，將身心障礙學生作品製作成桌曆，讓學生的努力被看見。

和美實驗學校校長吳星宏說，仁愛文教基金會今年收錄21件具代表性的學生作品，包含一般平面繪畫、手工藝創作等作品，每個作品都代表每個孩子的生命故事，和老師用心陪伴的成果，2020年各地都受到新冠肺炎疫情衝擊，突如其來的戰疫，大家心情都受到影響，希望用學生的藝術治癒受傷的心靈，讓大家經歷充滿豐富多元色彩的生命奇幻旅行。

特教部國小六年級甲班王奕元、張家豪、鄭博升、陳艾愉及史雅彤同學，全班集體創作的「青春之舞」，應用豐富的色彩大膽呈現，多元的顏色讓世界充滿力量，代表人生難免會有不盡如意的事，只要內心正向思考，萬事都能迎刃而解，此也代表學生的樂觀、積極、青春及活力。

美工科三年級學生趙晉呈在自閉症世界，用色彩豐富世界，他在「我的家園」作品裡呈現母親環抱家人的樣貌，色彩鮮艷，讓人感受到愛的力量；高中部三年級鄭湘婷則畫了沒有顏色的變色龍，她表示，變色龍向來被邊緣化，也很少在動物園被看見，希望世上任何生物都能受到關注。

和美實驗學校高中部三年級鄭湘婷畫了沒有顏色的變色龍，收錄在桌曆。記者林敬家／攝影
和美實驗學校高中部三年級鄭湘婷畫了沒有顏色的變色龍，收錄在桌曆。記者林敬家／攝影
和美實驗學校今年以「奇幻旅行繪本」為主題，收錄21件具代表性的學生作品。記者林敬家／攝影
和美實驗學校今年以「奇幻旅行繪本」為主題，收錄21件具代表性的學生作品。記者林敬家／攝影

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