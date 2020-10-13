不要漫不經心！彰化縣今年施工不慎釀成火警已18件

彰化縣定古蹟彰邑關帝廟2017年2月發生火災，後殿文昌殿被燒毀而重修，經消防局鑑定應是隔壁民宅進行4樓違建鐵皮屋施工，因焊接工程火花而引發火警，關帝廟向鄰居屋主、施工包商求償，彰化地方法院最近判賠1484多萬元。彰縣消防局指出，類似施工造成火警事故，今年1到9月已經18件，提醒施工者做好空間防護，以免釀成火災，危害自己及他人生命財產安全。

消防局指出，經統計，彰化縣今年1至9月接獲的18件施工不慎火災事故，大多發生在工廠倉庫等作業場所及施工中住宅、廟宇等處所，其中常見施工類別為砂輪機切割研磨、氧乙炔氣體切焊及電弧焊接，其共通點為操作過程中會噴濺出高溫火星或熔渣，若操作者疏忽未做好安全防護措施，極易引燃周遭可燃物造成大規模火災損失。

彰化縣消防局提醒，施工者除了做好施工空間防護措施外，應充分了解火星噴濺及高溫蓄熱特性，特別留意直下層及牆外空間是否成為防護死角，惟有提高施工時防火意識，謹記以下事項：

一、嚴防火星熔渣高溫噴濺物接觸可燃物：施工範圍內應移除木材、木屑、紙類、塑膠粒、太空包材、保麗龍、棉麻布織品、雜草枯枝等所有可燃物，若無法移除，應舖設防火毯或其他防護層，避免接觸起火。

二、防護範圍應涵蓋平面及立面：當施工位置與起火位置分屬於不同樓層或不同隔間時，也是施工者最容易疏忽的死角，原因係噴濺火星可達數公尺遠，可能噴濺至牆外其他區域，若於高處施工，容易掉落於直下層空間，起火初期不易察覺。