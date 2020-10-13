綠批市府偷渡預算避監督 盧秀燕：都須經議會同意

台中市議會今進行市府提案丶三讀會議，追加3項建設經費近20億元，民進黨議員批市府用提案方式偷渡追加預算，變相規避實質審查，3項提案都應該擱置或退回。最後全部照案通過。

市長盧秀燕表示，這三項重大建設不分藍綠議員都希望恢復成原來預算，所以市府現在是在做補救，另外「補辦預算、追加預算與墊付款都一樣」都是依法經過議會審議程序。

市議員陳淑華表示，台中國際會展中心早在2019年3月動工，市府應該早就知道台中國際會展中心需要做什麼，市府如果有心早就來得及在去年度提出預算，結果市府都不循正常程序。

陳淑華說，北屯國民運動中心原預算6億元，竟提案就要改成7.3億元；太平國民運動中心原預算2.1億元，也是提案說變4.1億元，跳過審查預算程序，明顯規避監督。

市議員楊典忠表示，市議會值預算會期，審議明年度預算，台中國際會展中心16.8億、北屯國民運動中心1.3億、太平國民運動中心2億，質疑為什麼這些追加預算沒納入總預算？

市府用提案變相追加預算嗎？市府在暗渡追加預算，規避議會監督嗎？3項重大建設追加20多億，追加甚麼內容市府要講清楚。

市議員鄭功進說，盧市府要推動新陽光政治，應説清楚預算的內容。