快訊

新銳導演第一站：北藝大「關渡電影節」有什麼看頭？

知名風景區多停1分鐘收1小時費用！車主申訴成功卻傻眼了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠批市府偷渡預算避監督 盧秀燕：都須經議會同意

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊典忠丶陳淑華、鄭功進批市府偷渡預算。圖／楊典忠提供
台中市議員楊典忠丶陳淑華、鄭功進批市府偷渡預算。圖／楊典忠提供

台中市議會今進行市府提案丶三讀會議，追加3項建設經費近20億元，民進黨議員批市府用提案方式偷渡追加預算，變相規避實質審查，3項提案都應該擱置或退回。最後全部照案通過。

市長盧秀燕表示，這三項重大建設不分藍綠議員都希望恢復成原來預算，所以市府現在是在做補救，另外「補辦預算、追加預算與墊付款都一樣」都是依法經過議會審議程序。

市議員陳淑華表示，台中國際會展中心早在2019年3月動工，市府應該早就知道台中國際會展中心需要做什麼，市府如果有心早就來得及在去年度提出預算，結果市府都不循正常程序。

陳淑華說，北屯國民運動中心原預算6億元，竟提案就要改成7.3億元；太平國民運動中心原預算2.1億元，也是提案說變4.1億元，跳過審查預算程序，明顯規避監督。

市議員楊典忠表示，市議會值預算會期，審議明年度預算，台中國際會展中心16.8億、北屯國民運動中心1.3億、太平國民運動中心2億，質疑為什麼這些追加預算沒納入總預算？

市府用提案變相追加預算嗎？市府在暗渡追加預算，規避議會監督嗎？3項重大建設追加20多億，追加甚麼內容市府要講清楚。

市議員鄭功進說，盧市府要推動新陽光政治，應説清楚預算的內容。

民進黨 偷渡 盧秀燕

延伸閱讀

坐等中央不及編經費 盧秀燕：團隊反求諸己重財政紀律

中市流感疫苗月底打完 盧秀燕籲中央加緊調度

搶打流感疫苗 地方都缺貨

不等中央 台中二備金發消防津貼

相關新聞

和美實驗學校限量桌曆來了 奇幻旅行收錄21件作品

國立和美實驗學校是全國唯一一所普通班與特教班融合的學校，連續第10年將學生作品集結設計桌曆義賣，多年下來已經累計賣出約5...

不要漫不經心！彰化縣今年施工不慎釀成火警已18件

彰化縣定古蹟彰邑關帝廟2017年2月發生火災，後殿文昌殿被燒毀而重修，經消防局鑑定應是隔壁民宅進行4樓違建鐵皮屋施工，因...

綠批市府偷渡預算避監督 盧秀燕：都須經議會同意

台中市議會今進行市府提案丶三讀會議，追加3項建設經費近20億元，民進黨議員批市府用提案方式偷渡追加預算，變相規避實質審查...

八卦山多停1分鐘收1小時費用 彰化城觀處要求全面清查退還

台中市日前爆出大里和大甲區6處委外停車場超收停車費，彰化也傳出一樣的烏龍事件，陳姓女子昨天在臉書社團「彰化人大小事」貼文...

40歲男打壘球突倒地 CPR+AED從鬼門關搶救回來

AED(自動體外心臟電擊去顫器）加CPR（心肺復甦術）是目前最有效的急救方式，家住台中的40歲男子黃威軒，今年9月13日...

影／中興新村沒落又活化21年 文創聚落總算成形

台灣省政府過去座落在中興新村，營造花園城市榮景，但21年前精省又遭921震殤，隨歲月頹圯沒落，期間多次活化，效果卻有限；...

彰化推出跨區大車隊 長照就醫接送突破5萬人次

彰化縣政府考量到縣民2成有外縣市就醫需求，去年7月起全國首創失能者中彰投雲跨區就醫接送服務大車隊，往返最高可為民眾省下約...

彰化縣食品工廠預訂在地豬肉 市場更新設備提高電宰量

萊豬準備叩關，彰化縣政府通知縣立學校、鄉鎮市幼兒園使用國產在地豬肉，食材供應商和便當工廠紛紛與彰化縣肉品承銷商約定，明年...

長春國運中心器材標簡體字 台中運動局要求廠商改進

台中南區長春國民運動中心10月1至7日完成試營運，預計年底前開幕。試營運期間民眾反映，部分健身器材說明標示簡體字，有使用...

影／雲門舞集「定光」 舞者挑戰身體發出大自然之聲

雲門舞集新任藝術總監鄭宗龍最新作品「定光」，集結跨界音樂人林強、旅美作曲家張玹、服裝設計陳劭彥，4人齊聚探索身體與聲音之...

我是林志玲第二！彰化建國科大請來前凱渥講師訓練人才

很多女孩子都夢想自己是「林志玲第二」，成為伸展台上吸引萬眾目光的超模，曾經是國內知名凱渥模特兒經紀公司訓練講師，曾指導過...

坐等中央不及編經費 盧秀燕：團隊反求諸己重財政紀律

台中市政府經發局推動智慧機械及航太產業升級計畫，今年4月獲中科管理局核定補助1000萬元，市府配合編列自籌款1030萬元...

熱門新聞

影／南鐵地下化強拆現場 老婦跪地哭嚎：你們忍心嗎？

北北基軌道四長會議五大共識曝光 基隆輕軌升級捷運

鐵達尼逃難？宣傳旗如招魂旗？ 台南國慶焰火遊客傻眼

傳輕軌改捷運稱「南基捷運」 柯文哲：改名字就開始賺錢？

不滿永久屋將拆 70多歲長老屏東縣府陳情自焚抗議

影／南鐵拆遷最後一戶 將與61年老屋告別後落幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。