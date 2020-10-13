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八卦山多停1分鐘收1小時費用 彰化城觀處要求全面清查退還

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
八卦山大佛風景區第一停車場日前爆出超收狀況。記者林敬家／攝影
八卦山大佛風景區第一停車場日前爆出超收狀況。記者林敬家／攝影

台中市日前爆出大里和大甲區6處委外停車場超收停車費，彰化也傳出一樣的烏龍事件，陳姓女子昨天在臉書社團「彰化人大小事」貼文指出，10月1日到八卦山停車場挺車，假日每小時收費30元，她停了1小時1分，但第二個小時被收了一小時的費用，她向彰化縣府城觀處申訴成功要退她15元，卻被停管處要求自付掛號郵資，讓她傻眼。

彰化縣公有公共停車場收費及管理自治條例明訂，若是計時收費停車時間未滿一小時以一小時計，時數超過一小時以上，但超過時間不滿一小時部分，如不超過30分鐘，以半小時計算，如超過30分鐘仍以一小時計算收費，委外廠商都須依此規定收費。

陳姓女子10月1日將車停在八卦山大佛風景區第一停車場，計時收費假日每小時收30元，平日收20元，她17時30分入場，18時31分出場，卻被收了60元，她向縣府反映，事後也貼文指出，「承辦說會請停管處聯絡我，並掛號退15塊給我，而且以後會改成半小時計費，如果一直沒有人反映，他們不就一直會以一小時計費？」

「今天(10/12)接到停管處打給我要我自己去領，如果要掛號，郵資要我負擔，我馬上又寫了信給縣政府不到二個小時就接到電話，感覺就是承辦人想要花15塊錢解決這件鳥事，但這也許是事關數萬元甚至數十萬的事。」

彰化縣府城觀處長田飛鵬說，八卦山大佛風景區第一、二、三停車場今年5月換新約由新廠商接手，以計時收費，經遊客申訴後調查確實廠商收費系統有誤，已要求廠商修正，這兩天會派員進一步測試收費機器，也要求廠商清查從今年5月27日到目前為止超收的狀況，消費者若留有發票，發現被超收都可以退還。城觀處也提醒停車場委外廠商依規定收費，以免影響未來投標信譽。

陳姓遊客在臉書社團貼文，不滿停車費被超收。記者林敬家／翻攝
陳姓遊客在臉書社團貼文，不滿停車費被超收。記者林敬家／翻攝

停車場

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