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40歲男打壘球突倒地 CPR+AED從鬼門關搶救回來

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
家住台中的黃威軒（左4）在球場突然昏迷，經彰基運用AED從鬼門關搶救回來，彰基今天準備蛋糕慶祝黃威軒「重生」，熱愛壘球的黃威軒還穿上球衣，揮舞球棒，隨時要重返球場。記者劉明岩／攝影
家住台中的黃威軒（左4）在球場突然昏迷，經彰基運用AED從鬼門關搶救回來，彰基今天準備蛋糕慶祝黃威軒「重生」，熱愛壘球的黃威軒還穿上球衣，揮舞球棒，隨時要重返球場。記者劉明岩／攝影

AED(自動體外心臟電擊去顫器）加CPR（心肺復甦術）是目前最有效的急救方式，家住台中的40歲男子黃威軒，今年9月13日在彰化市大肚溪壘球場舉行的壘球聯誼賽，在休息區觀賽時，突然失去意識、停止呼吸心跳，幸好現場教練施以CPR及彰基急診醫護支援團隊使用AED電擊接力搶救下，才恢復意識，後送醫院檢查治療並裝上心臟去顫器，5天後，平安出院。

彰基今天為慶祝黃威軒「重生」，除為他準備生日蛋糕外，還請來彰化縣消防局示範CPR及AED使用，熱愛壘球的黃威軒還穿上球衣，揮舞球棒，隨時要重返球場。

「黃先生真的很幸運！」負責支援此一賽事醫護站的彰基急診緊急醫療救護訓練中心副主任蔡慧美說，黃參加這場大型賽事、又申請備有AED的彰基醫護站支援，再加上現場有人先進行壓胸急救，這「三種巧合」才將他從鬼門關搶救回來。

彰基急診暨重症醫學部黃昱棖醫師表示，當天下午突然接到球場上需要醫師幫忙的訊息，抵達現場時發現患者已經倒在那邊，現場已經有教練、球員已經幫他做心肺復甦術急救。他立即接手約1分鐘，AED也拿了過來，立刻為患者進行心律分析，AED當時建議要做去顫（電擊），現場電了一次，接著繼續做約6分鐘CPR，AED也都顯示不需電擊， 但那時他的眼睛仍閉著，因此就呼叫：「先生、先生，你叫什麼名字？」約過30秒，眼睛才慢慢睜開，意識恢復，搭上救護車送往醫院加護病房。

心臟科黃宏凱醫師在心導管中，發現黃男心血管幾乎每一條都狹窄，避免將來再發生心律不整狀況，為黃裝設永久型心臟去顫器，未來仍需定期回診追蹤。黃男表示，本身有三高家族史，阿嬤有裝心臟去顫器，但也從未發生這種狀況。

彰化縣消防局緊急救護科科長周雍華表示，當發現有人突然倒地、沒有反應又沒有正常呼吸的時候，就是開始CPR的時機。這時在旁邊的人要馬上撥打119報案，等待救護車到達時間，持續CPR不要停，如果不會操作CPR也不用擔心，消防局119值勤員會在電話中指導施予CPR（DA-CPR），直到救護人員接手。目前消防局救護車均配有AED，串起「儘早求救、盡早CPR、儘早電擊」生存之鏈的前三個環節，盡快送醫。

彰基急診部主任林晏任醫師表示，心臟疾病都高居國人10大死因前3名，像近年多位名人猝然離世，就與心臟疾病有關，像黃男這樣有家族史的人，都應定期檢查或留意心臟狀況，文獻指出，突發性心律不整而心跳停止的個案，如能在一分鐘內給予電擊，急救成功率可高達90％，每延遲一分鐘，成功率將逐漸遞減。

林晏任提醒，全彰化縣雖已有246個場所備有276台AED，但運動場醫護室卻僅有冷凍噴劑等運動傷害急救藥品，呼籲公部門及公共場所主責單位，應認真考慮設置AED，以搶救寶貴生命。

家住台中的黃威軒（左5）在球場突然昏迷，經彰基運用AED從鬼門關搶救回來，彰基今天準備蛋糕慶祝黃威軒「重生」，熱愛壘球的黃威軒還穿上球衣，揮舞球棒，隨時要重返球場。記者劉明岩／攝影
家住台中的黃威軒（左5）在球場突然昏迷，經彰基運用AED從鬼門關搶救回來，彰基今天準備蛋糕慶祝黃威軒「重生」，熱愛壘球的黃威軒還穿上球衣，揮舞球棒，隨時要重返球場。記者劉明岩／攝影
家住台中的黃威軒在球場突然昏迷，經彰基運用AED從鬼門關搶救回來，彰基今天準備蛋糕慶祝黃威軒「重生」，熱愛壘球的黃威軒還穿上球衣，揮舞球棒，隨時要重返球場。記者劉明岩／攝影
家住台中的黃威軒在球場突然昏迷，經彰基運用AED從鬼門關搶救回來，彰基今天準備蛋糕慶祝黃威軒「重生」，熱愛壘球的黃威軒還穿上球衣，揮舞球棒，隨時要重返球場。記者劉明岩／攝影
家住台中的黃威軒（右6）在球場突然昏迷，經彰基運用AED從鬼門關搶救回來，彰基今天準備蛋糕慶祝黃威軒「重生」，熱愛壘球的黃威軒還穿上球衣，揮舞球棒，隨時要重返球場。記者劉明岩／攝影
家住台中的黃威軒（右6）在球場突然昏迷，經彰基運用AED從鬼門關搶救回來，彰基今天準備蛋糕慶祝黃威軒「重生」，熱愛壘球的黃威軒還穿上球衣，揮舞球棒，隨時要重返球場。記者劉明岩／攝影

CPR AED 醫師

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