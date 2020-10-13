影／中興新村沒落又活化21年 文創聚落總算成形

台灣省政府過去座落在中興新村，營造花園城市榮景，但21年前精省又遭921震殤，隨歲月頹圯沒落，期間多次活化，效果卻有限；如今由經濟部協助在地青創者，向國發會承租空屋，組成文化創意聚落，賦予老舊眷村活力及不同風貌。

經濟部中小企業處長何晉滄指出，為協助青年創意發展其事業，今年選定16處空間場域供在地年輕人建立青創工作坊，提供課程輔導、聚集交流等創業資源，也將當地打造成青年聚落，同時帶動地方經濟，中興新村省府日常散策就是其一。

省府日常散策文創聚落策劃人朱怡甄說，中興新村是個文化底蘊非常豐富的地方，但因時代及政策轉變沒落，21年精省後，政府雖嘗試設置高等研究園區、藝術村等進行活化，但效果都很有限，直到近年國發會接手並協助，而有了轉機。

「活化空屋，12個青創品牌進駐。」朱鎖定活化中興當地閒置眷舍，提出進行地方創生營運的想法，獲得10多個在地商家返鄉的第二、三代及創業青年的支持，因此選在空戶數達200個的光明里，向管理單位國發會提出承租空屋活化計畫。

朱表示，以生活、文化、聚落為概念，招募手作設計、小農企業、輕食餐飲、文字及音樂工作者等創業青年，在保留中興新村舊有的眷村風貌下，輕度修繕外觀及內部空間，目前已有12個品牌進駐，提供藝文、園藝、咖啡及餐飲等服務。

南投副縣長陳正昇說，中興新村自精省後沒落21年，中央活化沒進度，地方盼不回榮景，現由在地青創主導組成文創聚落，是起點也讓人看見轉型發展的可能；朱也說，將再引進住宿等不足的業種，降低品牌經營重複性，持續擴大聚落亮點。