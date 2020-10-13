彰化推出跨區大車隊 長照就醫接送突破5萬人次

彰化縣政府考量到縣民2成有外縣市就醫需求，去年7月起全國首創失能者中彰投雲跨區就醫接送服務大車隊，往返最高可為民眾省下約2000元，實施以來長照就醫接送今年1到8月突破5萬人次，創下2017年實施以來新高。

許多長照服務對象不知道縣府提供跨區就醫接送服務，選搭計程車往返費用高達1500到3000元，彰化縣長王惠美今天出面宣傳，她說，彰化長照車目前有92輛，搭乘跨區大車隊可往返中投雲22家大型醫療院所，依遠近距離往返自負額度每趟往返僅需298元到1127元，長照交通車又是無障礙專車，上下輪椅較方便，今年1月到8月跨縣市就醫接送服務已有824人次。

家住二水鄉民陳昭旗說，妻子左髖骨開刀後坐輪椅，都是由他陪同回診，因兒女都在台中，若要到彰化市或台中就醫必須搭計程車，有了跨區就醫接送可申請，減輕不少照顧及經濟上的壓力。

長期照顧中心評估失能等級4級(含)以上有就醫需求的民眾就可申請長照車接送服務，跨縣市就醫接送服務每月最高可服務2次。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，長照服務當中就醫接送需求高，目前92輛長照車每輛每天都有4、5趟的服務量，在彰化縣內不分鄉鎮接送單趟只要62元，但超過邊境未納入補助，考量到縣民仍有外縣市就醫需求，縣府與7家特約單位合作，依公里數訂定跨縣市就醫接送收費方式，服務對象也可申請居服員陪同就醫，減輕家人負擔。