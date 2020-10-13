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彰化縣食品工廠預訂在地豬肉 市場更新設備提高電宰量
萊豬準備叩關，彰化縣政府通知縣立學校、鄉鎮市幼兒園使用國產在地豬肉，食材供應商和便當工廠紛紛與彰化縣肉品承銷商約定，明年起採購在地肉品，彰化縣肉品市場預計本（10）月啟動最新電宰線，因應明年成長的在地豬肉需求量。
彰化縣埔心鄉長張乘瑜關心幼兒食安，交代鄉公所主任秘書顏千雄兼鄉立幼兒園園長，前往查核食品工廠，廠商出示豬肉採購證明及菜單，同時表明已與彰化縣肉品承銷商談妥，明年供應國內在地生鮮豬肉，保證幼童的食品衛生安全無虞。
彰化縣肉品市場今天表示，市場分年更新屠宰線，5年、3年前各更一條作業線，最新的BOT屠宰線明天複驗，本月底前應可啟動，每小時可電動屠宰100頭毛豬，作業規模可加入提升國產毛豬產銷品質的「國家隊」。
彰化縣毛豬拍賣總頭數在中秋到國慶的連假維持每天約2000頭，節後下滑到每天約1400頭，中央協調養豬大戶例如台糖減少出豬，抑制量多價跌，毛豬拍賣價格從每公斤65元拉回71元，目前毛豬承銷人接到明年預定毛豬數量，約占目前拍賣總頭數的一成，也就是明年預估拍賣總頭數多一成，肉品市場先後更新電宰設備可滿足明年增加的拍賣數量。
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