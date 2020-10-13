長春國運中心運動器材標示簡體字 台中運動局改進

台中南區長春國民運動中心10月1至7日完成試營運，預計年底前開幕。試營運期間民眾反映，部分健身器材說明標示簡體字，有使用疑慮。運動局長李昱叡強調，器材由飛活運動行銷公司代理進口，經SGS、歐盟認證及ISO等國際檢驗合格，標示已調整是正體字說明。

長春國民運動中心是暨朝馬、北區、南屯之後，第四座完工的國運中心，預計年底正式對外開放。

運動局表示，它的基地位於南區長春公園內，周邊是正義街、信義南街、民意街、合作街所圍成的完整街廓，原來僅有游泳池，因基地完整而規劃為國民運動中心，可活絡舊有場館，也重新規劃大眾休閒空間。

李昱叡表示，長春國運中心最大特色是壁球室、兒童運動，後續逐步打造全方位且整體性的社區型運動中心。另外，運動中心A棟、B棟場館，連結綠川水道及慢跑步道，運用不同高程的連接動線，塑造全區景觀動線的流暢感。

10月1至7日試營運期間，免費開放市民體驗，卻被發現健身器材標示簡體字，引發疑慮，運動局請原廠標示調整成正體字，並強調高雄鳳山運動中心、新北泰山體健中心、台北多家運動中心均使用相同設備，功能、安全絕無問題。

運動局表示，試營運期間已聽取多方建議，持續調整配置，後續也將參考健身設備與器材使用者回饋，逐步修正相關指示或說明，提供最友善的運動環境。