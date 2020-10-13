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台中國際女性影展11/6登場 影片歷屆最多

中央社 / 台中13日電

邁入第5屆的台中國際女性影展，將於11月6日起登場，這屆影展開幕及閉幕片都選自台灣女性導演作品，將播放44部影片、29場節目，是歷屆來影片數量最多。

「2020台中國際女性影展」將於11月6日至29日在「中山73影視藝文空間」登場，台中市新聞局今天舉辦售票起跑活動，泰雅族女導演莎韻西孟也分享自己拍攝的「部落地圖」紀錄片，介紹居住在武陵農場的族人、曾經被迫遷離的過程，希望喚起更多人對原住民轉型正義的重視。

台中市影視發展基金會執行長林盈志指出，這是基金會連續第5年與台灣女性影像學會合辦台中國際女性影展，今年除了映期最長、片量最多，影片跨度超過100年也是歷年最大，期待女性影展可以不斷發掘過去被電影史遺忘的女性創作者，讓觀眾重新認識電影歷史。

台灣國際女性影展策展人羅珮嘉表示，今年開、閉幕片展現台灣女性豐沛的影像生命力，開幕片「逃跑的人」由曾獲金馬獎最佳紀錄片的得主曾文珍執導，帶領觀眾看見一群正在改變自己、家人與國家的台灣移工生命處境；閉幕片集結3部入圍短片「部落地圖」、「日正當中」、「家庭式」，讓觀眾一覽台灣女性導演的影像實力。

今年碰到武漢肺炎疫情，台中市新聞局表示，疫情造成全球性創傷，因此這屆影展特別規劃「記憶未來式」單元，探討人們歷經災難與創傷後如何自處並面對過往記憶。

台中市 疫情 紀錄片

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