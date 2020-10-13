影／雲門舞集「定光」 舞者挑戰身體發出大自然之聲

雲門舞集新任藝術總監鄭宗龍最新作品「定光」，集結跨界音樂人林強、旅美作曲家張玹、服裝設計陳劭彥，4人齊聚探索身體與聲音之間的最大可能。10月24、25在台中國家歌劇院大劇院巡演台灣最終場。鄭宗龍說，北、高巡演完之後，音樂都有再做修正，台中場可以欣賞到最精緻的版本。

雲門舞集創辦人林懷民去年交棒鄭宗龍，他說，「定光」的舞者最大的挑戰是，一邊跳舞，一邊發聲，讓身體成為一個發聲載體，把吐氣聲化為風聲、搓手聲變成樹葉的聲響，拍打大腿成為落雨聲。

旅美作曲家張玹也分享每個人都能發出蟬鳴的樂趣，只要用「ㄗ、ㄘ、ㄙ」三聲就能合奏出蟬鳴，讓現場記者、工作人員、歌劇院藝術志工、歌劇院藝友會員嘗試練習，體驗舞者的練習方式，相當有趣。

例如發出「ㄙ」的音時要同時用「ㄈ」，「ㄗ、ㄘ、ㄙ」三聲一起合奏，就宛如夏季的蟬鳴。

鄭宗龍說，排練「定光」帶著舞者們接受攀登高山訓練，用身體直接感受土地，也讓舞者們跟著張玹學習打開耳朵靜下心，練習呼吸、發聲，觀眾在欣賞舞蹈時，聽見的是舞者發出如同置身山林間的聲響，這對他們是很新的挑戰，因為舞蹈動作短促，要時間練習。

音樂人林強分享，用最簡單的方式，音樂、舞蹈和張玹的聲音弄出特別的東西，這是一種挑戰也是一種實驗性，是一件不容易的事。

為了不讓舞台上太單調，服裝設計師陳劭彥為「定光」添上大自然的各種斑斕色彩，舞者身上紅、藍、黃等鮮豔顏色在舞台燈光變化下，如同自然界裡的花草搖曳舞動，點綴著純白的舞台。