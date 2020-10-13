順發3C台中店18日熄燈 總公司：租約到期調整

老字號3C量販店「順發3C」位於台中市中區的台中店公告營業到18日為止，公司發言人褚雋鵬今天表示，只是因應市場變化，加上租約到期而調整，中市仍有8家分店營業。

位於台中市中區的順發3C量販店最近在店門口公告營業到18日為止，引起附近民眾關切，褚雋鵬接受記者採訪時表示，這家分店結束營業，是因為租約到期，加上隨著台中市區商圈的移轉，經營策略需要隨著市場動一動。

對於大型量販店的經營，褚雋鵬認為，隨著市場環境的變化，過去物流業沒有像現在這麼科技，所以需要有大型賣場滿足消費者的需求，但現在物流業發達，賣場不需擺放太多商品，就能因應消費者的需要，而且大型賣場一開門就有人力、電力、租金等成本壓力，店面大小也會隨著市場的趨勢而改變。

褚雋鵬強調，台中店因租約到期結束營業，並不影響順發3C在台中市的布局，目前在台中市還有文心、北屯、大里、太平、豐原、清水、龍井及大甲8家分店。